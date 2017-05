Czy bilet za złotówkę zachęca mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

PROBLEM Jak uczcić święto państwowe lub ważną rocznicę?

RADA Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kilku lat organizuje w Poznaniu koncerty z okazji ważnych wydarzeń i rocznic, np. z okazji Święta Niepodległości, gdzie bilety na koncerty kosztują tylko 1 zł.

Ubiegłoroczny koncert niepodległościowy odbył się 11 listopada na Scenie Dużej Teatru Wielkiego w Poznaniu. Była to światowa premiera koncertowego wykonania baletu „Król wichrów” op. 37 Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpiły chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu pod batutą Sebastiana Perłowskiego. Nad przygotowaniem chóru czuwał Mariusz Otto. Koncert ilustrowany był projekcjami multimedialnymi.

Dzieło Nowowiejskiego, początkowo planowane jako opera, po raz pierwszy wystawiono jako balet fantastyczny w dziewięciu obrazach 27 lutego 1929 r. w Poznaniu. Libretto wyszło spod pióra synów kompozytora, Feliksa Marii i Kazimierza Nowowiejskich. Mówi się również, że znaczny udział w stworzeniu dzieła miał Emil Zegadłowicz, wybitny poeta i powieściopisarz, autor m.in. powieści „Zmory”. Zegadłowicz w latach 1927–1932 przebywał i tworzył w Poznaniu.

Akcja toczy się na pograniczu świata realnego oraz świata duchów i zjaw. Scenerią są wymyślone przez autorów Góry Bajeczne. „Król wichrów” to dzieło wybitnego polskiego kompozytora, oparte na motywach ludowej legendy. Znakomicie zatem wpisuje się tematyką w święto narodowe. Uznaliśmy, że koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości jest okazją do zaprezentowania mniej znanej twórczości kompozytora, a do takich właśnie utworów zalicza się „Król wichrów”.

Zdecydowaliśmy też o promocyjnej cenie biletów na to wydarzenie. Koncerty z okazji Narodowego Święta Niepodległości są co roku organizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Teatr Wielki w Poznaniu. Naszym celem jest propagowanie wśród mieszkańców Wielkopolski polskiej muzyki klasycznej oraz dzieł silnie związanych z kulturą europejską. Tradycyjnie już za wstęp na koncert dla uczczenia Święta Niepodległości należało zapłacić 1 zł.

Podejmujemy różnego rodzaju działania promocyjne i aktywizujące, których celem jest propagowanie kultury Wielkopolski wśród mieszkańców naszego regionu i poza granicami Polski. Warto wspomnieć o projekcie Budzik Kulturalny, zrealizowanym w latach 2013–2015 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Centrum Kultury Zamek i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Jednym z zadań było stworzenie jednolitej marki kulturalnej Wielkopolski. W tym celu rozpisano ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie logo i stworzenie hasła promującego kulturę w Wielkopolsce. Konkurs wygrała firma Motor Studio z Krakowa (projektant m.in. identyfikacji wizualnej CK Zamek). W ramach „Budzika Kulturalnego” odbywały się wyjazdy ambasadorów wielkopolskiej kultury na międzynarodowe imprezy i wydarzenia kulturalne. Natomiast w Wielkopolsce organizowaliśmy wizyty studyjne zagranicznych kuratorów w celu zaprezentowania im naszego regionu i wypracowania dalszej współpracy międzynarodowej. Tym sposobem umożliwiliśmy artystom z Wielkopolski udział w zagranicznych festiwalach i prezentacje ich pracy w instytucjach reprezentowanych przez gości. Ponadto w Lesznie, Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu odbywał się cykl seminariów dla pracowników sektora kultury.

notował Mariusz Gadomski