Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów wymaga od gmin dokonania istotnych zmian w dotychczas stosowanych modelach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tych zmian może być znaczny.

1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (dalej: nowe rozporządzenie). Sam akt nie jest zbyt obszerny, ale materia, którą w nim unormowano wywołuje wątpliwości i obawy po stronie samorządów.

Zakres nowych przepisów

Zgodnie z zakresem wynikającym z nowego rozporządzenia, jego przepisy mają za cel określenie:

odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania, spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz warunków uznania wymogu selektywnego zbierania za spełniony.

Odnośnie do pierwszego zagadnienia, nowe rozporządzenie przewiduje, że selektywną zbiórką objęte są następujące frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Już ta regulacja wywołuje wątpliwości, gdyż nie wszystkie gminy obecnie mają tak zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów. W szczególności, część gmin stosuje zbiórkę wyłącznie w podziale na tzw. odpady suche i mokre. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z 5 kwietnia 2017 r. zawartym w odpowiedzi na interpelację poselską posła Ryszarda Wilczyńskiego, w przypadku gdy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na obszarze gminy różni się od sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonego w nowym rozporządzeniu, konieczne będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ważne

Gminy nie mają wyboru i muszą dostosować się do zasad wynikających z nowego rozporządzenia, w tym poprzez zmianę aktów prawa wewnętrznego.

Nowe rozporządzenie określa także sposób prowadzenia selektywnej zbiórki, generalnie nakazując zbieranie wymienionych frakcji w pojemnikach, z zastrzeżeniem dopuszczalności zbierania wybranych frakcji odpadów w workach, ale tylko w miejscu ich wytworzenia.

Kolorystyka pojemników na odpady komunalne

Kolorystyka pojemników została ustalona w § 4 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

frakcje odpadów o nazwie „papier” zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; w jej skład wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; frakcje odpadów o nazwie „szkło” zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”; w jej skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w tym przypadku nowe rozporządzenia zawiera rozwiązanie dodatkowe, dotyczące stosowania podziału zbieranego szkła na bezbarwne i kolorowe. Dla takich sytuacji przewidziano, że szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”; frakcje odpadów o nazwie „metale” i „tworzywa sztuczne” zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; w jej skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; frakcję odpadów o nazwie „odpady ulegające biodegradacji”, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Jedna z wątpliwości podniesionych przez posłów dotyczyła sposobu zbierania odpadów ulegających biodegradacji i związana była z dużą różnorodnością odpadów mieszczących się w definicji tych odpadów. Pytanie dotyczyło możliwości oddzielnego zbierania odpadów zielonych (rozumianych jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów), ewentualnie obowiązku łącznego zbierania wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (rozumianych jako odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów), w tym razem z tzw. odpadami kuchennymi. W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że to do gminy należy decyzja, czy będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi czy też określi oddzielny sposób ich zbierania w ramach obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku podjęcia decyzji o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych, odpady kuchenne powstające w sposób ciągły w gospodarstwie domowym (niezależnie od pory roku) należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „Bio”, natomiast odpady zielone powinny być zbierane w sposób określony przez gminę w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Szczególne rozwiązanie, które dopuszcza nowe rozporządzenie dotyczy pokrycia pojemników właściwym kolorem tylko w części. Taką możliwość przewidziano w sytuacjach, gdy pojemniki wymagane treścią nowego rozporządzenia obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym. Dla takich przypadków dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Ważne

Ze względów estetycznych pojemniki będą mogły być pokryte kolorem jedynie w części.

Rozwiązanie to ma charakter bardzo ogólny. Nie wynika z niego np., kto rozstrzyga, czy umieszczenie pojemników zgodnych z nowym rozporządzeniem będzie obniżało walory estetyczne przestrzeni publicznej. Wydaje się, że decyzję w tym zakresie pozostawiono samorządom organizującym system gospodarowania odpadami komunalnymi. Taką interpretację należy uznać za słuszną, gdyż pozwala gminom (związkom międzygminnym) na dużą swobodę w korzystaniu z tego unormowania.

Odpady zmieszane

W praktyce zagadnienie kolorystyki pojemników przewidziane w nowym rozporządzeniu, zrodziło pytania odnośnie do kolorów pojemników przeznaczonych dla innych, nieobjętych rozporządzeniem frakcji odpadów, przede wszystkim odpadów zmieszanych. W przywołanej już odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że nowe rozporządzenie nie określa kolorystyki i nazewnictwa pojemników na pozostałe resztkowe odpady komunalne, w związku z czym to na gminie spoczywa obowiązek określenia koloru i odpowiedniego oznaczenia pojemników lub worków na tego typu odpady. Wypada tu dodać, że z zasady nie powinny one pokrywać się z kolorystyką przyjętą w rozporządzeniu. Omawiane wymogi mają zastosowanie również do worków, o ile dopuszczono ich stosowanie.

Realizacja obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

Kolejna regulacja dotyczy warunków uznania, że wymóg selektywnego zbierania odpadów został spełniony. W myśl § 5 nowego rozporządzenia, koniecznym do tego jest, aby:

na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów były zbierane w wyżej opisany sposób (tj. do pojemników oznaczonych w przedstawiony sposób), w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Kontrowersje wywołuje obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. Po pierwsze, rozbieżności dotyczą podmiotu zobowiązane do realizacji tego obowiązku, gdyż nie zostało przesądzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, kto odpowiada za tzw. tereny publiczne i czy są one nieruchomościami objętymi organizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami. Po drugie, niejasny jest sposób jego zrealizowania.

Częściowo przedmiotowe zagadnienie ujęto w odpowiedzi na interpelację poselską, stwierdzając, że nowe rozporządzenie odnosi się do pojemników umieszczonych w miejscu wytworzenia odpadów komunalnych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a więc również w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców danej gminy. Takie stanowisko oznaczałoby, że obowiązek udostępnienia odpowiedniego rodzaju pojemników dotyczy również ogólnie rozumianych koszy ulicznych znajdujących się na różnego rodzaju placach, skwerach, parkach i innych miejscach ogólnodostępnych.

Potwierdzeniem takiego rozumowania są dalsze wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska, zgodnie z którymi obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oznacza zapewnienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone w nowym rozporządzeniu w ogólnodostępnych miejscach na terenie gminy, w sposób uwzględniający specyfikę każdej gminy. Zdaniem ministerstwa za niewystarczające wykonanie tego obowiązku należy uznać wyłącznie utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zazwyczaj jednego na terenie gminy), gdyż PSZOK stanowi element uzupełniający system.

Przepisy przejściowe

Liczne kontrowersje wywołują przepisy przejściowe, określające horyzont czasowy na dostosowanie się gmin do warunków nowego rozporządzenia. Przewidziano w nim bowiem, że:

pojemniki niespełniające wymogów dostosowuje się do wymagań nowego rozporządzenia lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi te wymagania w terminie nie dłuższym niż pięć lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 1 lipca 2017 r.,

pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia oznacza się napisami, o których mowa w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia,

umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r.

W swoich wyjaśnieniach Ministerstwo Środowiska przepisom przejściowym poświęciło najwięcej uwagi. Przyjęto, że przepisy przejściowe odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z nowym rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu. Przepisy przejściowe nie odnoszą się do worków. Jeżeli gmina podejmie decyzję o zbieraniu odpadów w workach powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy w terminie wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 lipca 2017 r.

WAŻNE

Jeżeli gmina zdecyduje o zbieraniu odpadów w workach, to muszą mieć one odpowiednią kolorystykę i napisy już 1 lipca 2017 r.

Następnie zwrócono uwagę na konieczność dostosowania do nowego modelu uchwał odpadowych przyjmowanych przez gminy. Zdaniem resortu, mimo że nie określono terminu ich podjęcia, to zasadne jest dokonanie w nich zmian jeszcze przed momentem rozpoczęcia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach zgodnych z nowym rozporządzeniem, a to chociażby z uwagi na konieczność poinformowania właścicieli nieruchomości z terenu gminy o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dopuszczano możliwość funkcjonowania na terenie jednej gminy różnych modeli selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. spełniającego nowe wymogi rozporządzenia oraz tzw. przejściowego), ale jedynie w przypadku podziału jej obszaru na sektory. Natomiast w związku z § 6 ust. 1 i 2 nowego rozporządzenia, do końca 2017 roku należy oznaczyć napisami pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, a w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2022 r. zapewnić pojemniki w kolorze spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu.

Paweł Michalski

Podstawy prawne