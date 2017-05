Na jakich zasadach można przenieść decyzję o warunkach zabudowy

Czy przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może być wydane „niezwłocznie”, czyli bez zastosowania art. 64 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego? Do wniosku o przeniesienie decyzji dołączono oświadczenia stron o przyjęciu warunków w decyzji i wyrażeniu zgody na przeniesienie. Skoro decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na osobę, która nie była stroną postępowania przy wydaniu decyzji i jako taka nie dostała odpisu decyzji, to czy do decyzji o przeniesieniu należy dołączyć odpis decyzji, która jest przenoszona?

Odpowiedź Tak. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może, a nawet powinno być dokonane niezwłocznie. Przy czym przepisy prawa nie regulują kwestii załączników do decyzji o przeniesieniu na inny podmiot warunków zabudowy.

Uzasadnienie Niezwłoczne przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pozostaje w zgodzie z art. 63 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.) w brzmieniu „Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.", który określa krąg stron postępowania oraz z art. 35 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), który nakazuje rozpatrywać niezwłocznie sprawy „w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania”. Skoro organ dysponuje kompletem dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, to spełnione są przesłanki do rozpatrzenia sprawy niezwłocznie, bez konieczności prowadzenia postępowania i gromadzenia innych dowodów.

W pytaniu powołano art. 64 § 1 k.p.a., który mówi o pozostawieniu podania bez rozpoznania w sytuacji niemożności ustalenia adresu wnoszącego podanie. Jeśli nie jest to pomyłka, to należy stwierdzić, że norma ta ma zastosowanie również do postępowania mającego na celu przepisanie decyzji o warunkach zabudowy na inny pomiot. Może się bowiem zdarzyć, że żadna ze stron postępowania nie poda swoich danych adresowych, a ustalenie ich na podstawie posiadanych danych będzie niemożliwe.

Jak już wspomniano, przepisy prawa nie regulują kwestii załączników do decyzji o przeniesieniu na inny podmiot warunków zabudowy. Należy więc kierować się dobrymi praktykami w tej kwestii. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby przekazać nowemu podmiotowi zwykły, nieuwierzytelniony odpis (kopię) decyzji, choć trudno założyć, że jest ona mu nieznana. Nowy podmiot ma bowiem obowiązek złożyć oświadczenie o przejęciu warunków przepisywanej decyzji. Przekazanie oryginału decyzji powinno raczej nastąpić między podmiotami będącymi stronami opisywanego postępowania, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. zagubienia egzemplarza decyzji) powinny być sporządzane uwierzytelniane kopie. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wydawanie uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy limitowane jest art. 73 k.p.a., który mówi o ważnym interesie strony jako warunku koniecznym sporządzenia takich kopii. Nieprawidłowe jest wprowadzanie do obiegu prawnego licznych dodatkowych egzemplarzy kopii decyzji o randze dokumentu. Nie należy też zapominać o konieczności uiszczenia stosownej opłaty skarbowej od czynności uwierzytelniania, tj. 5 zł za każdą stronę dokumentu.

Dagmara Kafar

Podstawy prawne