Jaka będzie po reformie sytuacja prawna pracowników szkół niebędących nauczycielami

Obowiązujące od 1 września 2017 r. zmiany w systemie oświaty wpłyną na sytuację prawną pracowników szkół niebędących nauczycielami. Co do zasady, zapewnione jest płynne przechodzenie pracowników ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu. Natomiast tam, gdzie brak jest możliwości przejścia pracowników, w kwestii dotyczącej rozwiązywania stosunku pracy zastosowanie będą miały przepisy z zakresu prawa pracy.

Reforma oświaty wpłynie nie tylko na sytuację prawną nauczycieli czy dyrektorów szkół, ale również pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami. Zmiany mogą dotyczyć pracowników administracji, obsługi i osób zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela zarówno w szkołach wygaszanych, przekształcanych, jak i włączanych.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej

Pracownicy niebędący nauczycielami (tj. administracja, obsługa, osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela) zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, staną się 1 września 2017 r. pracownikami zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej. Do 15 maja 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej miał obowiązek poinformować ich na piśmie o tej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w samodzielnym wygaszanym gimnazjum

Z pracownikami niebędącymi nauczycielami, zatrudnionymi w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST), których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy, tj. z zachowaniem odpowiednio dwutygodniowego, miesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W sytuacji gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn niedotyczących pracownika i będą one stanowiły wyłączny powód wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania na podstawie porozumienia stron, wówczas stosowane będą przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w szczególności w zakresie wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w wygaszanych gimnazjach, będą mogli być przeniesieni do pracy w innej jednostce danej JST, bez potrzeby rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązywania nowego stosunku pracy, gdyż będą miały do nich zastosowanie przepisy art. 22 i 23 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.).

Pracownicy zatrudnieni w gimnazjum przekształcanym albo włączanym do innej szkoły

Pracownicy niebędący nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, trzy- lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, cztero- lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, staną się z mocy prawa odpowiednio pracownikami szkoły, w którą jest przekształcone lub do której jest włączane gimnazjum. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum w terminie do 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie, poinformuje na piśmie pracowników o zaistniałej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w gimnazjach przekształcanych albo włączanych do innej szkoły będą mogli być przeniesieni do pracy w innej jednostce danej JST bez konieczności rozwiązywania z nimi stosunku pracy i jego ponownego nawiązywania, gdyż będą miały do nich zastosowanie przepisy art. 22 i 23 u.p.s.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo czteroletnim technikum

Pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo czteroletnim technikum 1 września 2019 r. staną się pracownikami czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum. Dyrektor dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum, w terminie do 15 maja 2019 r. poinformuje ich na piśmie o tej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej

1 września 2017 r. pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, staną się pracownikami branżowej szkoły I stopnia. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej do 15 maja 2017 r. miał obowiązek poinformować ich na piśmie o zaistniałej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowej szkole specjalnej

1 września 2017 r. pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staną się pracownikami trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Dyrektor dotychczasowej szkoły specjalnej do 15 maja 2017 r. miał obowiązek poinformować ich na piśmie o zaistniałej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowej szkole policealnej

1 września 2017 r. pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w dotychczasowej szkole policealnej, staną się pracownikami szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej w terminie do 15 maja 2017 r. miał obowiązek poinformować ich na piśmie o tej zmianie.

Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół

1 września 2017 r. pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa z dniem przekształcenia odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową lub w branżową szkołę I stopnia staną się pracownikami nowej szkoły, w którą przekształci się dotychczasowy zespół szkół.

Natomiast 1 września 2019 r. pracownicy administracji, obsługi i pomoc nauczyciela, zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe gimnazjum i technikum, z dniem przekształcenia odpowiednio w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum staną się pracownikami nowych szkół, w które zostaną przekształcone dotychczasowe zespoły szkół.

Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, w terminie do 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie, poinformuje na piśmie pracowników o zaistniałej zmianie.

W stosunku do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w dotychczasowych zespołach szkół, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub gimnazjum i technikum, będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 u.p.s. regulujące przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce. Zatem pracownicy administracji i obsługi, a także zatrudnieni na stanowisku pomocy nauczyciela będą mogli być przeniesieni do pracy w innej jednostce danej JST bez rozwiązywania trwającego stosunku pracy i nawiązywania nowego stosunku pracy.

dr Anna Ryl

