Kto musi odbyć służbę przygotowawczą

Osoba kierująca np. wydziałem występuje z wnioskiem do swojego przełożonego o skierowanie nowego urzędnika do służby przygotowawczej. Do wniosku załącza wszelkie dokumenty, które pozwolą kierownikowi jednostki (np. wójtowi) podjąć decyzję o skierowaniu nowego pracownika do służby, jej zakresie i czasie trwania. Osoba kierująca wydziałem może także od razu złożyć wniosek do kierownika jednostki o zwolnienie nowo zatrudnionego ze służby przygotowawczej.