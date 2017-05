Przeniesienie służbowe nauczyciela po reformie oświaty

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania nauczycieli w szkołach w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi reformą oświatową, w okresie przejściowym poszerzono m.in. grono nauczycieli w stosunku do których będzie można zastosować przeniesienie służbowe, co oznacza, że w okresie do 31 sierpnia 2019 r. dopuszczalne będzie dokonywanie przeniesień nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak było do tej pory, ale także pedagogów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą nie będzie wymagało zapewnienia mu w nowym miejscu mieszkania i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem.

W dotychczasowym stanie prawnym nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko (art. 18 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela).

Natomiast w związku z przewidzianym w reformie oświaty poszerzeniem kręgu nauczycieli, których będzie można przenieść, w okresie przejściowym do 31 sierpnia 2019 r. przeniesiony będzie mógł być również nauczyciel, którego stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, bez względu na jego wymiar czasu pracy (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; dalej: przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).

Zatem do 31 sierpnia 2019 r. będzie możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę, bez względu na wymiar zatrudnienia, za jego zgodą lub na jego prośbę, do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole.

Organ dokonujący przeniesienia nauczyciela

Przeniesienia do innej szkoły nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony będzie dokonywał dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela w zw. z art. 220 ust. 1 pkt 1 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Z kolei przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły (art. 18 ust. 5 Karty Nauczyciela w zw. z art. 220 ust. 1 pkt 1 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Zawieszenie obowiązku zapewnienia mieszkania i miejsca pracy dla współmałżonka

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. dokonując przeniesienia nauczyciela w urzędu nie znajdą zastosowania wytyczne art. 18 ust. 2 Karty Nauczyciela (art. 220 ust. 1 pkt 2 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe). Oznacza to, że dokonując przeniesienia nauczyciela nie będzie obowiązku zapewnienia mu w nowym miejscu pracy mieszkania odpowiedniego do jego stanu rodzinnego oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem.

Zawieszenie stosowania przymusowego przeniesienia nauczyciela

W okresie przejściowym do 31 sierpnia 2019 r. nie będzie dopuszczalne przymusowe przeniesienie nauczyciela uregulowane w art. 19 Karty Nauczyciela (art. 220 ust. 1 pkt 2 przepisów wprowadzajacych Prawo oświatowe). Zatem w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę nie będzie mógł przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły bez zgody nauczyciela, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Zawieszenie stosowania w okresie przejściowym instytucji przymusowego przenoszenia nauczycieli umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnym przeniesieniu samemu zainteresowanemu nauczycielowi.

dr Anna Ryl

Podstawy prawne