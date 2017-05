Nowe zasady uzupełniania pensum nauczycieli

Reforma oświaty wprowadza zmiany w zakresie zatrudniania i świadczenia pracy przez nauczycieli. Jedną ze zmian jest nadanie organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Zasady te mają jednak obowiązywać jedynie w okresie przejściowym.

Niemożność zapewnienia nauczycielowi pensum w jednej szkole wiąże się z obowiązkiem uzupełniania przez pedagoga etatu w innej szkole lub szkołach. W celu zapewnienia zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć organ prowadzący szkołę, przedszkole, placówkę i ich zespoły może zobowiązać nauczycieli do świadczenia pracy w kilku szkołach w celu uzupełnienia przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Zobowiązanie do uzupełnienia etatu dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; dalej: przepisy wprowadzające Prawo oświatowe). W przypadku uzupełniania pensum nauczyciel pozostaje zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy, a szkoła w której uzupełnia etat nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku pracy.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, możliwość zobowiązania do uzupełniania etatu obejmuje nauczycieli, którzy mogą go uzupełniać w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Natomiast od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. uzupełnianie etatu będzie miało zastosowanie do nauczycieli, którzy będą mogli go uzupełniać także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nowe przepisy w sprawie uzupełniania pensum będą obowiązywać od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W okresie przejściowym do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący będzie mógł nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 220 ust. 1 pkt 3 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Jeśli uzupełnienie pensum zależy od zgody nauczyciela (tj. w przypadku obowiązku podjęcia pracy przez pedagoga w innej szkole lub szkołach na innym stanowisku), a ten nie wyraża na to zgody, wówczas zmniejsza się jego wymiar zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć. Zatem w przypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela).

dr Anna Ryl

Podstawy prawne