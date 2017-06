Ile godzin ponadwymiarowych będzie mógł realizować nauczyciel po reformie oświatowej

Wchodząca w życie 1 września 2017 r. reforma oświatowa wprowadza ograniczenia w zakresie liczby godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli. Dotyczą one jednak wyłącznie jednego roku szkolnego.

Nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością (art. 221 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; dalej: przepisy wprowadzające Prawo oświatowe). Jednakże dyrektor nie każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole może zobowiązać do pracy ponad obowiązujące go pensum. Dyrektor szkoły nie może przydzielić pracy w godzinach ponadwymiarowych kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu - bez ich zgody (art. 35 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela).

Części nauczycieli nadgodzin nie można przydzielić bez ich zgody.

Przez godzinę ponadwymiarową należy rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Limit godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020

Obowiązujące od 1 września b.r. zmiany w systemie oświaty wprowadzają ograniczenia w zakresie liczby godzin ponadwymiarowych możliwych do zrealizowania przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. Zasady te będą dotyczyć jednego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017 (art. 221 pkt 1 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Wyłączenia ze stosowania ograniczenia w liczbie godzin ponadwymiarowych

Ograniczenie w liczbie realizowanych godzin ponadwymiarowych nie dotyczy jednak nauczycieli wszystkich specjalności. Restrykcja ta nie będzie miała zastosowania do:

nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

- art. 221 pkt 2 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe.

