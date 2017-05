Na jakich zasadach wskazywać uczniom miejsce nauki w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum

Wchodząca w życie 1 września 2017 r. reforma oświatowa przewiduje możliwość wskazania niektórym uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego w nowej szkole podstawowej, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum. Do takich placówek będzie można kierować uczniów obecnej klasy III i VI szkoły podstawowej, ale tylko na określony czas.

Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie warunków umożliwiających uczniom realizację obowiązku szkolnego, a więc m.in. zapewnienie miejsca, w którym ten obowiązek będzie realizowany. Zapewnienie uczniom odpowiedniego lokalu do nauki może okazać się trudne do zrealizowania, gdyż wchodzące 1 września br. zmiany w systemie oświaty zakładają przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, co będzie skutkowało zwiększeniem oddziałów w szkole podstawowej, a w konsekwencji powodowało dwuzmianowość nauczania uczniów w szkole.

W celu uniknięcia takiej sytuacji organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (JST) może przenieść część uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Ważne

To organ stanowiący właściwej JST jest podmiotem właściwym do wskazania szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, w której uczniowie będą kontynuować naukę.

W tym celu rada gminy podejmuje decyzję, w formie uchwały, określającą klasy, które będą realizowały obowiązek szkolny w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, a także wskazać lata szkolne, w których będzie w tej szkole realizowany obowiązek szkolny.

Uczniowie klas III

Wskazanie nowo powstałej szkoły jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego dotyczy uczniów klasy III i VI szkoły podstawowej i uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek.

Mianowicie organ stanowiący JST prowadzący samorządową szkołę podstawową, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę (art. 205 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; dalej: Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).

Jeżeli w danej publicznej samorządowej szkole podstawowej są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, możliwe jest w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów do klasy IV. Może to zrobić dyrektor publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez JST lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez JST – organ wykonawczy tej jednostki (art. 205 ust. 2 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

W tych przypadkach przeniesienie uczniów następuje 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 (art. 205 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Uczniowie klas VI

Organ stanowiący JST może także uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę (art. 205 ust. 4 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe). Oznacza to, że kolejne oddziały klas VII i VIII szkoły podstawowej będą realizowały obowiązek szkolny w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum do roku szkolnego 2022/2023.

Z kolei w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 możliwe jest przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez JST, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez JST lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Termin składania wniosków przez rodziców określa organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez JST – organ wykonawczy tej jednostki (art. 205 ust. 5 ustawy Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe). Przeniesienie uczniów następuje z 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 (art. 205 ust. 6 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Organ stanowiący JST może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną, jeżeli organ wykonawczy JST zawarł z tą osobą porozumienie (art. 205 ust. 7 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

Konieczne dwie uchwały

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazanie uczniom oddziałów klasy III i VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego odpowiednio od klasy IV i VII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę nie powinno nastąpić w uchwale rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wskazuje na to w szczególności zakres uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, szczególny dwustopniowy tryb jej podejmowania i opiniowania oraz fakt, że uchwała podejmowana na podstawie art. 210 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe będzie dopiero stanowić akt założycielski szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Zatem w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w której ustala się sieć szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i ewentualnie postanawia o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową (art. 206 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe).

W uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe należy wskazać jako szkoły ośmioletnie o pełnej strukturze organizacyjnej, niezależnie od planów JST w zakresie przeniesienia uczniów do nowej szkoły. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i podjęciu do 31 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, nadającej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum akt założycielski i ustalającej sieć szkół można zająć się organizacją pracy określonej szkoły podstawowej z zastosowaniem możliwości wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII (art. 210 ust. 1 i 4 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe). Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego może nastąpić na czas określony, maksymalnie do roku szkolnego 2022/2023 i wymaga podjęcia odrębnej uchwały rady gminy.

Niewłaściwe jest pozostawienie na stałe szkoły w niepełnej strukturze, obejmującej klasy I–VI, gdyż zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, organ stanowiący JST może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych klas szkoły podstawowej inne niż wynikające z obwodowości maksymalnie do roku szkolnego 2022/2023 (www.kuratorium.kielce.pl).

Zatem rada gminy w uchwale w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego oprócz wskazania klas, które będą realizowały obowiązek szkolny w nowej szkole podstawowej, utworzonej z przekształconego gimnazjum, powinna także określić lata szkolne, w których będzie w tej szkole realizowany obowiązek szkolny.

dr Anna Ryl

