Gdzie aplikować po środki na inwestycje w recykling i efektywną gospodarkę odpadami

Coraz trudniej jest pozyskać unijne dofinansowanie na gminne inwestycje. Ochrona środowiska to jedna z nielicznych sfer, gdzie wydatki na inwestycje proekologiczne mogą się zwiększać, choćby ze względu na specjalne programy i inicjatywy.

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Pod koniec kwietnia br. w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny Programu LIFE. To unijna propozycja konkursów m.in. dla samorządów, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na projekty, których rezultatem będzie ograniczenie produkcji odpadów lub efektywny recykling. – Potrzebujemy więcej dobrych praktyk i projektów, które pokazują, że możliwy i konieczny jest zrównoważony rozwój w zakresie gospodarki odpadami – mówił Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Program LIFE to jedyny instrument finansowy UE, który koncentruje się na rozwiązywaniu kluczowych problemów środowiskowych i klimatycznych, z dużymi możliwościami dla Polski.

Także Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) podkreślał, że rok 2017 jest ostatnim, w którym nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu Środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. – Polscy beneficjenci mają obecnie zwiększone szanse na pozyskanie dofinansowania, pod warunkiem złożenia dobrej jakości wniosków – tłumaczył prezes Kujda. Zapewniał jednocześnie o pomocy, na etapie przygotowywania aplikacji, jaką można uzyskać na etapie przygotowania aplikacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym LIFE (dalej: KPK) – rolę polskiego KPK pełni NFOŚiGW, który jest również Instytucją Wdrażającą Program LIFE w naszym kraju.

Istotne innowacyjne pomysły na segregację odpadów i naturalny recykling

Dyrektor Angelo Salsi z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej podkreślał w czasie Dnia Informacyjnego Programu LIFE, że istotna jest nowa wiedza i doświadczenie samorządowców, pozyskane w czasie realizacji projektu z zakresu gospodarowania odpadami. – Zależy nam na tym, by realizowane przedsięwzięcia, w ramach Programu LIFE wskazywały nowe, innowacyjne sposoby segregacji odpadów i np. możliwość poddawania ich naturalnemu recyklingowi – mówił dyrektor Salsi. – Największe szanse na pozyskanie dofinansowania mają przedsięwzięcia, zgłaszane przez samorządy, które nie tylko wskazują na rozwiązanie konkretnego problemu związanego z odpadami, ale także pokazują, jak te innowacyjne metody można zastosować w innych, np. sąsiednich gminach, borykających się z podobnymi kłopotami. Wartością dodaną projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym efektywnego gospodarowania odpadami, jest oczywiście zmniejszenie zanieczyszczenia, ale również wypracowanie tzw. dobrych praktyk, mogących znaleźć zastosowanie także np. poza granicami Polski.

WAŻNE

Propozycja wniosku składanego do Programu LIFE musi przede wszystkim konkretnie opisywać problem dotyczący tematyki recyklingu w gminie i wskazywać sposoby jego rozwiązania. Efekt projektu musi być osiągnięty już w trakcie jego realizacji, nie tylko po jego zakończeniu, jak ma to miejsce w innych projektach, np. realizowanych w ramach wybranych programów funduszy strukturalnych lub niektórych z propozycji dofinansowania, dostępnych z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Projekty w ramach Programu LIFE mogą być realizowane w konsorcjach międzynarodowych, z udziałem np. firm czy organizacji pozarządowych, ale dofinansowanie mogą pozyskać również pojedynczy beneficjenci. Najważniejszy jest pomysł, diagnoza istniejącego problemu i możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce, także przez inne samorządy.

Ważne

Realizacja projektu recyklingowego wymaga zrównoważenia podejmowanych działań. Oznacza to nie tylko planowanie konkretnych zadań np. promocyjnych i upowszechniających nowe rozwiązania recyklingowe w społeczności lokalnej, lecz także zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia w dalszej przyszłości, już po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu LIFE. Dlatego warto zaprosić do współpracy przedstawicieli sektora małych i średnich firm, które mogłyby zainwestować konkretne fundusze np. w rozbudowę już istniejącej instalacji recyklingowej i w ten sposób zapewnić jej utrzymanie w kolejnych latach.

Podprogram działań na rzecz środowiska Programu LIFE, w zakresie komponentu Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, nie określa ani czasu trwania potencjalnych projektów, ani granicy dofinansowania. – Duży stopień elastyczności Programu to jego atut, bo najważniejszy jest pomysł i możliwość jego realizacji – to od beneficjenta zależy okres realizacji projektu i kwota, o jaką zamierza się ubiegać – podkreślał dyrektor Salsi. Wysokość dofinansowania w Podprogramie na rzecz środowiska to 60% kosztów kwalifikowalnych, natomiast do 30% dofinansowania, dodatkowo, można uzyskać w NFOŚiGW, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny wniosku przez Komisję Europejską. Wnioski o dofinansowanie do Komisji Europejskiej – w komponencie ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami – można składać do 12 września br.

Finansowanie z funduszy krajowych

Ale nie tylko Program LIFE oferuje wsparcie dla samorządów, zainteresowanych efektywnym gospodarowaniem odpadami i recyklingiem. NFOŚiGW ogłosił właśnie kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Od 2 maja br. można składać aplikacje dotyczące dofinansowania m.in. selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami.

W zakresie selektywnej zbiórki oczekiwane są przedsięwzięcia dotyczące m.in. budowy stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowy systemów selektywnego zbierania odpadów lub pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej. Nabór dotyczy dofinansowania zwrotnego w formie pożyczki. Podobnie – również dzięki pozyskaniu pożyczki – możliwe jest dofinansowanie powstania instalacji gospodarowania odpadami. Oczekiwane są inwestycje w budowę nowych lub rozbudowę istniejących regionalnych oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Choć beneficjenci mogą ubiegać się o pożyczkę lub dotację, to gros środków finansowych – ponad 2/3 – dostępnych jest w formie zwrotnej. Dofinansowanie, jako dotację, można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowalnych, o ile planowane przedsięwzięcia polegają na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych, związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi o zapobieganie powstawania odpadów żywności. Z kolei do 30% kosztów kwalifikowalnych można dofinansować budowę pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej oraz pilotażowych systemów zbierania komunalnych bioodpadów, pochodzących od właścicieli zamieszkiwanych – np. przez lokatorów czy innych najemców – nieruchomości. Z kolei dofinansowanie w formie pożyczki może sfinansować do 90% kosztów kwalifikowalnych wymienionych inwestycji.

WAŻNE

W przypadku projektów dofinansowanych przez NFOŚiGW istotny jest efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia oraz czas trwałości, który wynosi pięć lat od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego.

W przypadku pożyczki dofinansowanie kosztów otrzymać można po podpisaniu umowy, natomiast wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji. Wiele samorządów zainteresowanych pozyskaniem dotacji będzie musiało rozważyć również skorzystanie z instrumentu zwrotnego, czyli bankowej pożyczki.

