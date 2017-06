Jak polskie miasta radzą sobie z integracją cudzoziemców- raport GSiA

Bez względu na politykę państw, to miasta muszą podejmować działania integrujące imigrantów z mieszkańcami. Zjawisko to dotyczy wielu polskich jednostek samorządu terytorialnego, które próbują zapewnić prace, mieszkanie czy szkołę obywatelom z innych krajów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi na pytania skierowane do miast, Unii Metropolii Polskich udało się nakreślić obraz zaangażowania miast w tematykę migracyjną.

Działania konieczne do skutecznego przeprowadzenia integracji cudzoziemców powinny mieć charakter zróżnicowany i dotyczyć takich obszarów jak: pomocy przy dostępie do mieszkania, aktywności na lokalnym rynku pracy, pomocy społecznej, dostępu do służby zdrowia, nauki języka, edukacji i pomocy prawnej.

Jest problem, nie ma regulacji

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego polityka migracyjna nie stanowi zadań obligatoryjnych ani fakultatywnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Problemy dotyczące obcokrajowców w Polsce przez wiele lat były traktowane jako mało ważne i nie stanowiły istotnego zagadnienia w debacie publicznej. Ostatnie wydarzenia międzynarodowe oraz rosnąca liczba cudzoziemców starająca się o pozwolenie na pracę w Polsce powoduje, że konieczna jest szybka zmiana podejścia do tej kwestii i podjęcie zinstytucjonalizowanych działań w ramach administracji publicznej na wielu szczeblach. Lokalne działania często mają charakter doraźny, a nie systemowy, opierając się na wrażliwości osób kierujących urzędami, a współpraca lokalna między jednostkami administracji, organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi bazuje często na dobrej woli, kontaktach personalnych i projektach unijnych.

W tej sytuacji duże znaczenie na poziomie lokalnym mają działania realizowane przez organizacje pozarządowe, które mają pewne rozeznanie na temat sytuacji występującej w danej gminie oraz doświadczenie w pracy ze środowiskiem cudzoziemców. Fakt ten znajduje również potwierdzenie w raporcie pokontrolnym przeprowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli, w którym stwierdzono, że Polska zapewnia uchodźcom odpowiednie warunki pobytu i stosowną pomoc lekarską. Jednak udzielana pomoc nie służy jeszcze wystarczająco integracji uchodźców ze społeczeństwem ani nie sprzyja podjęciu przez nich samodzielnego życia po zakończeniu przez nich okresu przejściowego.

Pomimo przedstawionych barier w skutecznym wdrażaniu działań integracyjnych na rzecz cudzoziemców znajdujących się na terenie jednostek samorządu lokalnego, wiele miast prowadzi z własnej inicjatywy działania skierowane do imigrantów. Jakie działania prowadzą polskie miasta? Pewnych informacji dostarcza nam analiza dokumentów strategicznych, budżetów miast i programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działania strategiczne na rzecz cudzoziemców

Najważniejszym dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego odzwierciedlającym aktualne wyzwania oraz działania ukierunkowane na przyszłość jest strategia rozwoju. Poza dokumentami mającymi status strategii dużeznaczenie mają programy szczegółowe, które stanowią uzupełnienie operacyjne przyjętych działań strategicznych.Wśród miast Unii Metropolii Polskich zagadnienie integracji cudzoziemców znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych w przypadku trzech miast, tj. Gdańska, Krakowa i Lublina. Wskazane dokumenty mają różny status i zakres problemowy.

Tabela. 1. Dokumenty strategiczne miast UMP w zakresie integracji cudzoziemców

Miasta UMP posiadające dokumenty strategiczne Nazwa dokumentu Gdańsk Program Integracji Imigrantów przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2016 r. Lublin Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową; Study in Lublin Kraków Program: Otwarty Kraków przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 września 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych informacji.

Dokumentem najbardziej wszechstronnym w zakresie integracji cudzoziemców jest Program Integracji Imigrantów przyjęty przez Radę Miasta Gdańska. Zawiera on szczegółową diagnozę sytuacji cudzoziemców na terenie miasta oraz zestaw działań w ośmiu obszarach, tj. edukacji, integracji ze społecznością lokalną, kultury, przemocy i dyskryminacji, zdrowia, pomocy społecznej oraz mieszkalnictwa. Plan działania zawiera także wskazania co do sposobu wdrażania przyjętych rozwiązań, a także instytucje odpowiedzialne za bieżące monitorowanie, tj. Forum Integracji i Migracji oraz Radę Imigrantów składającą się z przedstawicieli cudzoziemców mieszkających w Gdańsku. Warto podkreślić także działania przewidziane w ramach przystosowania urzędu do potrzeb cudzoziemców.

W Gdańsku przewidziano z tej okazji pakiet szkoleń dla pracowników urzędu z zakresu integracji cudzoziemców, wsparcie tłumaczy w zakresie rozwiązywania spraw formalnych czy bieżący monitoring dotyczący problemów, z którymi cudzoziemcy zwracają się do urzędu. Dużym wsparciem dla działań administracji lokalnej ma być również współpraca z powołanym w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – centrum badawczym ds. migracji i wielokulturowości.

Zróżnicowany Lublin

Licznym dorobkiem działań w postaci przyjęcia dokumentów formalnych na rzecz integracji cudzoziemców może się pochwalić Lublin. Najważniejszym z nich jest „Lublin dla wszystkich”. To partycypacyjny model zarządzania różnorodnością kulturową, który został wypracowany w ramach dwuletniej współpracy w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Narzędziem jego realizacji jest powołana przez prezydenta Lublina Grupa Wsparcia Imigrantów składająca się z przedstawicieli lubelskich mniejszości. Poza wyżej wspomnianym dokumentem, władze Lublina podjęły działania na rzecz promocji miasta jako miejsca do studiowania, czemu miał służyć program Study in Lublin, który powstał we współpracy z dzieięcioma rektorami uczelni. W zakresie działań dostosowujących funkcjonowanie urzędu do potrzeb cudzoziemców zdecydowano się na powołanie Punktu Obsługi Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców; przygotowanie specjalnego poradnika Cudzoziemiec w Lublinie, a także powołanie Grupy Wsparcia Integracji w ramach działającego przy Kancelarii Prezydenta Biura Partycypacji Społecznej.

Otwarty Kraków

Działania podjęte przez władze Krakowa stanowią przykład długotrwałych i ewolucyjnych działań w zakresie integracji cudzoziemców. Z pierwszymi formalnymi działaniami na poziomie organów władzy Krakowa mieliśmy do czynienia w 2011 roku, kiedy to w ramach umowy partnerskiej Krakowa ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl zrealizowano projekt pn. Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji. Na jego bazie powstał Projekt Strategii zapobiegania i reakcji o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta, który wraz z zakończeniem okresu obowiązywania w 2016 roku został przekształcony w program pn. Otwarty Kraków. Program zawiera zestaw działań służących integracji cudzoziemców w takich obszarach, jak: przyjazny urząd, współpraca między przedstawicielami cudzoziemców a samorządem, obszar integracji społecznej czy też przystąpienie miasta do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej.

Ważnym narzędziem wsparcia założonych celów jest planowana reforma Urzędu Miasta w Krakowie, która zakłada uruchomienie punktu informacyjnego w urzędzie dla cudzoziemców, przetłumaczenie procedur administracyjnych na inne języki, szkolenia pracowników samorządowych z zakresu komunikacji międzykulturowej, czy też powołanie specjalnej jednostki ds. współpracy ze środowiskami cudzoziemców i wdrażania strategii.

Inne ośrodki

W pozostałych miastach, pomimo braku dokumentów porządkujących i programujących działania na rzecz integracji cudzoziemców, można wskazać przykłady jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach jednostek organizacyjnych miast zajmujących się wskazanymi działaniami. W ramach struktur organizacyjnych samorządu Wrocławia można wskazać takie jednostki, jak: Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego działający w ramach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Koordynator ds. Dialogu Międzykulturowego, Grupa Dialogu Społecznego ds. Uchodźców i Migrantów oraz Rzecznik ds. Dialogu Społecznego funkcjonujący w ramach Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Międzysektorowy Zespół ds. Migracji działający przy Wrocławskim Centrum Integracji.

W Łodzi z inicjatywy organizacji pozarządowych funkcjonuje Komisja Dialogu Obywatelskiego, w ramach której powołano zespół ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Bieżącym wsparciem dla cudzoziemców zajmuje się z kolei pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. Wskazane inicjatywy organizacyjne pokazują, że doceniane jest znaczenie integracji cudzoziemców z mieszkańcami miasta, a także reagowanie na przejawy nietolerancji i dyskryminacje. Jednak charakter działań nie jest systematyczny i nakierowany na osiągnięcie określonego celu. Tym samym inicjatywy realizowane przez wskazane jednostki mają charakter informacyjno-promocyjny bądź stanowią reakcję na wszelkie zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Współpraca miast z organizacjami pozarządowymi oraz działania informacyjne

Jednostki samorządu gminnego realizują wszystkie zadania niezastrzeżone przez konstytucję i ustawy na rzecz innych organów administracji publicznej. Wskazana konstytucyjna zasada domniemania kompetencji gminy stanowi podstawę prawną realizowanych przez gminę zadań stanowiących potrzeby społeczności lokalnej. Zadania te mogą być realizowane przez organy władzy samorządowej, których aparatem wykonawczym jest urząd gminy lub inne samorządowe jednostki organizacyjne, bądź też w formie zlecenia zadań organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Tabela 2. Wykaz wsparcia przekazanego organizacjom pozarządowym na integrację cudzoziemców

Miasto 2015 2016 Łódź 0 8 500 Gdańsk 170 000 210 000 Białystok 90 000 79 700

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych informacji.

Wskazane wcześniej informacje pokazują, że poza Gdańskiem, Białymstokiem i Warszawą wsparcie udzielane organizacjom pozarządowym w zakresie integracji cudzoziemców jest niewielkie. Taki stan rzeczy może mieć dwie przyczyny – po pierwsze, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz cudzoziemców istnieją oraz funkcjonują na wysokim poziomie rozwoju instytucjonalnego tylko we wskazanych miastach. Drugą z przyczyn może być pozyskiwanie wsparcia finansowego z innych źródeł, np. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przykładowymi inicjatywami na poziomie UE, które stanowią potencjalne źródło wsparcia, są Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców czy też Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Pozostałe działania realizowane na rzecz cudzoziemców przez organizacje pozarządowe mogą z kolei być finansowane w ramach innych projektów, dla których grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta, którzy zgłoszą się do projektu.

Działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz cudzoziemców

Zadania z zakresu edukacji oraz pomocy społecznej stanowią największy wydatek w budżetach samorządowych. Tym samym na ich realizację władze samorządowe posiadają największe zasoby finansowe, organizacyjne oraz kadrowe. Jakość realizacji tych zadań ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo społeczne oraz jakość życia mieszkańców. Z tych powodów jednostki samorządu terytorialnego najczęściej podejmują inicjatywy w zakresie integracji cudzoziemców właśnie w tych obszarach. Wynika to także z obowiązujących przepisów prawnych, w ramach których jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane podejmować działania na ich rzecz. W zakresie edukacji najważniejsze znaczenie ma rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Określa ono konieczność przyznania dodatkowych godzin z języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym.

Z kolei w ramach działań z zakresu pomocy społecznej należy wskazać na obowiązki władz samorządowych wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wskazane akty prawne regulują obowiązki miejskich ośrodków pomocy społecznej w zakresie udzielania pomocy cudzoziemcom mającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Ważne

Instytucje pomocy społecznej działające w miastach są również odpowiedzialne z realizację Indywidualnych Programów Integracji.

Program ten określa zarówno wysokość, jak i zakres oraz formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. Pomoc w ramach realizacji IPI nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. W związku z tym, że zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej MOPS w ramach realizacji zadań adaptacyjnych systematycznie współpracują z organem administracji rządowej w województwie, jakim jest wojewoda, oraz Urzędem ds. Cudzoziemców.

Ze względu na duże znaczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie jednostek samorządu terytorialnego ważnym zagadnieniem pozostaje kwestia podejmowania dodatkowych działań integracyjnych. W tym wypadku aktywność władz samorządowych jest zależna od sposobu rozumienia zagadnienia integracji cudzoziemców, a często także budowania wizerunku miasta. Dominującym poglądem na temat działań integrujących cudzoziemców ze społecznością lokalną jest bowiem kwestia bezpieczeństwa i potencjalnych problemów społecznych, jakie mogą powstać w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej integracji. Jednakże przykłady działań podjętych przez władze Gdańska i Warszawy pokazują, że migracja cudzoziemców do miast może stanowić również pewną szansę związaną z pozyskaniem dla lokalnego rynku pracy wykwalifikowanych pracowników. Co więcej, w przypadku wskazanych miast podkreśla się dodatkowe korzyści związane z różnorodnością kulturową mieszkańców, które może przynieść korzyści wszystkim mieszkańcom.

Działania, jakie mogą przeprowadzić władze samorządowe w tym zakresie, sprowadzają się do takich obszarów, jak przygotowanie dodatkowej oferty szkoleniowej dla nauczycieli mających kontakt z uczniami z innych krajów, przygotowanie programów edukacyjnych dla uczniów w zakresie różnorodności kulturowej, tolerancji, doświadczeń historycznych miast; prowadzenie kampanii społecznych wśród mieszkańców i uczniów promujących określone postawy. Wskazane działania realizowane są przez wszystkie badane jednostki samorządu w różnym zakresie i z różną systematycznością. Można bowiem wskazać przykłady miast, które wspierają oddolne, pojedyncze inicjatywy (Szczecin, Rzeszów), po gromadzenie i wymianę informacji na temat podejmowanych działań (Wrocław, Łódź, Białystok), kończąc na przygotowaniu planu działań z precyzyjnie wskazanymi celami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację (Warszawa, Kraków, Gdańsk).

Demografia i inne zjawiska

Problematyka integracji cudzoziemców przez długi okres czasu nie była obecna w polskiej debacie publicznej. Dominowało podejście traktowania tego tematu jako zagadnienia na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeśli już pojawiało się w debacie, to raczej jako potencjalna możliwość rozwiązania problemów demograficznych kraju. Turbulencje polityczne na świecie oraz w sąsiedniej Ukrainie spowodowały, że zagadnienie polityki imigracyjnej oraz integracji cudzoziemców weszły na agendę polityczną w wymiarze ogólnokrajowym, a także lokalnym. Przeprowadzona analiza działań miała na celu wskazanie pierwszych przyczynków i inicjatyw w tym zakresie.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi na pytania skierowane do miast Unii Metropolii Polskich można wskazać trzy strategie działania największych miast. Pierwszą z nich można byłoby określić mianem strategii studenckiej. Polega ona na promocji miasta jako atrakcyjnego ośrodka studenckiego. Przykładem miasta, które najlepiej wpisuje się w te działania jest Lublin. Drugą strategią jest strategia socjalna. To najczęściej stosowane podejście, które polega na koncentrowaniu się na realizacji zadań edukacyjnych oraz socjalnych. Realizowane działania wynikają wprost z obowiązków prawnych i ich najważniejszym celem jest kwestia integracji i bezpieczeństwa społecznego nowych mieszkańców miasta. Ostatnie z podejść, które można wyróżnić na podstawie wskazanej analizy to strategia outsourcingowa, czyli zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. To działanie, które wynika z braku wystarczających zasobów organizacyjnych, braku wiedzy i podstaw prawnych i polega na koncentrowaniu się na działaniach zwalczających mowę nienawiści oraz przejawy braku tolerancji. Analizowane miasta realizują wskazane strategie w sposób bardzo zróżnicowany. Poziom podstawowy oparty jest na realizacji strategii socjalnej. W dalszej kolejności działania są rozszerzane o strategię promocyjną lub outsourcingową. Najwyższym poziomem zaangażowania jest uwzględnienie w swoich działania wszystkich strategii, czego jedynym i najlepszym przykładem jest Gdańsk.

Robert Gawłowski

specjalista z zakresu administracji publicznej i zarządzania publicznego, prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy