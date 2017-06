Pięć rzeczy, które można zrobić, aby ułatwić integrację imigrantów w miastach

Najczęstszym punktem docelowym olbrzymich migracji są oczywiście miasta, w których jest niższe bezrobocie, niż w pozostałych częściach kraju i łatwiej znaleźć pracę. Czy jednak polskie miasta są przygotowane na przyjazd tysięcy imigrantów?

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, 1 stycznia 2016 r. liczba cudzoziemców z dokumentami potwierdzającymi prawo do pobytu w Polsce wynosiła ponad 211 tys. osób. Z powodu problemów demograficznych oraz procesu starzenia się społeczeństwa rosnącą popularność Polski należy oceniać pozytywnie. Przedsiębiorczy i dobrze wykształceni imigranci mogą też być szansą dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Powstaje jednak pytanie – jak polskie miasta są przygotowane na przyjazd tysięcy imigrantów? Nie mamy przecież doświadczenia w zakresie polityk publicznych dotyczących integracji osób z innych krajów na taką skalę. Każda decyzja o przeniesieniu się do innego państwa związana jest z koniecznością uporania się z wieloma problemami administracyjnymi, mieszkaniowymi, edukacyjnymi (jeśli wyjazd dotyczy rodzin z dziećmi), nie wspominając już o barierach językowych i kulturowych.

Gdańska strategia

Polskie miasta nie były do tej pory powszechnym celem międzynarodowej imigracji, jednak regularnie przyjeżdżają do nas osoby z sąsiedniej Ukrainy. Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce przygotowało kompleksowy program integracji imigrantów w formie uchwały Rady Miasta Gdańska. Jego powstanie było efektem rocznych prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego Zespołu ds. modelu integracji imigrantów i imigrantek „Modelu Integracji Imigrantów”. Model ten stanowi określenie obszarów i kierunków działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki władz Gdańska dotyczącej integracji imigrantów oraz wytycznych i rekomendacji w zakresie jej realizacji. Na podstawie przygotowanego dokumentu można wskazać pięć uniwersalnych działań, które bez względu na wielkość jednostki samorządu terytorialnego warto przeprowadzić, aby ułatwić proces integracji imigrantów.

Pakiet startowy

Przeprowadzka do innego kraju zawsze wiąże się z koniecznością spełnienia wielu obowiązków administracyjnych. Dotyczą one każdej osoby przybywającej do nowego kraju. W celu ułatwienia spełnienia tych obowiązków, a także zminimalizowania konieczności przeprowadzenia działań informacyjnych, warto rozważyć przygotowanie pakietu startowego, czyli przystępnej publikacji o charakterze informacyjnym, która pozwoli imigrantom i uchodźcom odnaleźć się w nowym miejscu, jakim jest dla nich nasza jednostka samorządu terytorialnego. Powinien on zawierać kluczowe informacje dotyczące systemu edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, systemu podatkowego, zakwaterowania, pomocy społecznej, kultury, społeczności lokalnej oraz kwestii przemocy i dyskryminacji. Ważne, żeby był przygotowany w kilku językach, dostępny w wielu instytucjach, a także w formie elektronicznej, tak aby maksymalnie odciążyć w pracy urzędników z działań komunikacyjnych.

Pełnomocnik do spraw imigrantów

Rozpoczęcie nowego życia (pracy czy też studiów) przez imigrantów wiąże się z wieloma problemami. Zazwyczaj mogą to być drobne problemy proceduralne, które trudno będzie przewidzieć na etapie przygotowywania tzw. pakietu startowego. W związku z tym warto rozważyć stworzenie takiego miejsca, w którym wszystkie na bieżąco pojawiające problemy byłyby zbierane i rozwiązywane. Takim rozwiązaniem może być np. pełnomocnik do spraw imigrantów lub inna wskazana przez prezydenta miasta osoba, która będzie zajmowała się koordynowaniem działań na rzecz imigrantów. Pozwoli prowadzić bieżący monitoring sytuacji związanej z integracją imigrantów oraz usprawni proces rozwiązywania problemów.

Program integracji kulturalnej

Integracja, poza dostarczeniem instytucjonalnych narzędzi integracji, opiera się przede wszystkim na budowaniu więzi i relacji społecznych, wymianie kulturowej, wzajemnym poznaniu. Procesy te mają źródło w aktywności obywatelskiej, wzajemnej otwartości i ciekawości. Działania te nie pojawią się wyłącznie na podstawie oddolnych aktywności, należy systematycznie wspierać i stwarzać warunki do ich zaistnienia, m.in. poprzez rozwijanie różnorodnych form i sieci wolontariatu. W Gdańsku takim narzędziem integracji kulturalnej jest pomysł powołania mentorów uchodźców. W ten sposób miasto dąży do rozwiązań innowacyjnych w tym obszarze, np. poprzez angażowanie sektora społecznego i przypisanie uchodźcom mentorów/wolontariuszy, którzy będą językowo wspierać imigrantów w kontakcie z instytucjami. Można także zaangażować instytucje kulturalne funkcjonujące na terenie gminy do podjęcia działań integracyjnych.

Rozwijanie kompetencji pracowników samorządowych

Działania integracyjne na rzecz imigrantów, jak również zwykła realizacja zadań publicznych, których odbiorcami są osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będzie często wyzwaniem dla pracowników samorządowych. Nie można zatem zapominać o potencjalnych problemach, które mogą wynikać z braku kompetencji. Należy inwestować zarówno w kompetencje językowe pracowników instytucji (język rosyjski, angielski) oraz zarezerwować środki finansowe na konkretne usługi tłumaczy na rzecz miejskich instytucji. Ponadto warto pomyśleć także o pakiecie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, polskich uczniów oraz społeczności lokalnej. Działania powinny być wdrażane przez całą społeczność szkolną, aby ułatwić przygotowanie do przyjęcia ucznia imigranckiego. Wdrażając je w życie, szkoła powinna wziąć pod uwagę swoje ogólne warunki, misję, wizję oraz główne cele. Niezwykle przydatni będą także lokalni organizatorzy integracji, czyli sieć osób, które rozumieją, jak przebiega proces integracji i mają kompetencje do tego, aby go właściwie organizować i wdrażać.

Otwartość i współpraca z innymi podmiotami

Przygotowanie działań na rzecz integracji imigrantów jest z pewnością wyzwaniem innowacyjnym dla administracji samorządowej. Innowacji nigdy nie wypracujemy w zamkniętym gabinecie, ale w ramach rozmów i konfrontacji pomysłów z innymi podmiotami. Wypracowanie działań związanych z zarządzaniem różnorodnością, które będą właściwe dla naszej jednostki samorządu terytorialnego, wymagają współpracy z innymi podmiotami. Poza organizacjami pozarządowymi, warto pomyśleć także o lokalnych uniwersytetach (może są w nich osoby, które zajmują się sprawami związanymi z wielokulturowością), instytucjach kulturalnych, a także stałym kontakcie z instytucjami rządowymi. Dostęp do bieżących informacji dotyczących imigrantów, wiedza specjalistyczna, a także pomysły związane z integracją to podstawa zarządzania różnorodnością. Być może warto także uwzględnić systematyczną komunikację i konsultacje z jakąś grupą imigrantów zamieszkującą naszą jednostkę samorządową. Będą oni z pewnością mieli najlepszą wiedzę na temat bieżących problemów nowych mieszkańców i jednocześnie stanowili rolę lidera integracji w swoich środowiskach.

Patrzenie globalne

Władze Gdańska przygotowując Program integracji imigrantów wykazały się dużą innowacyjnością i profesjonalizmem. Przygotowany dokument jest kompleksowym i precyzyjnym planem działań na najbliższe lata, który powinien znacząco poprawić jakość świadczonych usług na rzecz imigrantów. Z pewnością program będzie także inspiracją dla innych miast.

Ważne

Miasto Gdańsk zgłosiło akces do udziału w międzynarodowym projekcie „mentorowania” w zakresie polityk migracyjnych, przygotowywanym przez EuroCities i partnerów z innych miast europejskich. Dzięki temu będziemy się uczyć zarządzania kwestiami imigracyjnymi, wdrażania standardów „Miasta Integrującego”. Tym samym program stanie się ważnym narzędziem marketingu terytorialnego, dzięki któremu zyska wizerunek miasta.

Należy mieć nadzieję, że inne duże miasta, zrzeszone w ramach Unii Metropolii Polskich podejmą się w najbliższym czasie podobnych działań, dzięki czemu imigranci przybywający do Polski będą mogli sprawniej przejść proces integracji ze społecznością lokalną.

Robert Gawłowski