Czy gmina może żądać pokrycia przez właściciela mieszkania opłat za ciepło pobieranych bez umowy

W połowie ubiegłego roku zamieszkujące na terenie naszej gminy małżeństwo nabyło na własność mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Po kilku miesiącach osoby te zgłosiły się do urzędu gminy w celu przepisania na siebie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków. Odmówili natomiast podpisania umowy na sprzedaż ciepła, z uwagi na niesatysfakcjonujące ich warunki tej umowy. W tym roku właściciele mieszkania oświadczyli, że są gotowi podpisać umowę o dostarczanie ciepła według obowiązujących zasad, stawiając jednak warunek, by umowa obowiązywała z dniem zawarcia oraz aby nie zostali obciążeni opłatami za ciepło dostarczone w poprzednich miesiącach. Czy w takim przypadku gmina ma możliwość naliczenia opłat za ciepło dostarczone wcześniej do tego mieszkania?

Odpowiedź Tak. Co do zasady, możliwe jest dochodzenie przez gminę (właściciela budynku) od właściciela mieszkania (nieruchomości lokalowej) opłat za dostarczone do lokalu ciepło, pomimo braku podpisania umowy.

Uzasadnienie Kwestie umów o dostawę energii cieplnej reguluje ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, (dalej: Prawo energetyczne) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, które normują w szczególności sposób kształtowania cen w taryfach, jakie stosują sprzedawcy. Prawo energetyczne przewiduje, że ceny i stawki opłat za ciepło, jakie stosuje sprzedawca, są zatwierdzane w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Artykuł 8 ust. 1 Prawa energetycznego wskazuje także, że w sprawach spornych dotyczących m.in. odmowy zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy kompleksowej, rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek strony. Tak więc odmowa zawarcia umowy, może być, moim zdaniem, rozstrzygnięta w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem URE. Nie bez znaczenia jest również kwestia, nieopisana w pytaniu, obowiązywania wcześniejszej umowy na dostawę ciepła do wskazanego obiektu. Sama zmiana właściciela lokalu nie pociąga bowiem od razu skutku, w postaci zerwania zobowiązań umownych stron.

Uwzględniając opisany w pytaniu przypadek można jednak wywnioskować, że dotyczy on najprawdopodobniej kwestii rozliczeń gminy (jako właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego), będącego „odbiorcą” w rozumieniu Prawa energetycznego, z właścicielem znajdującego się w tym budynku wydzielonego lokalu mieszkalnego. Właściciel mieszkania nie jest „odbiorcą” ciepła i nie powinien być stroną umowy z jego dostawcą do budynku.

Zgodnie z art. 45a ust. 1–4 Prawa energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne, na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty te, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami. Koszty zakupu ciepła mają być rozliczane w opłatach pobieranych od osób będących m.in. właścicielami mieszkania. Wysokość opłat powinna być zaś ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

Ponadto, według art. 45a ust. 5 Prawa energetycznego zasady te stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę-właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.

Równocześnie, w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Artykuł 45a ust. 8 i 9 Prawa energetycznego określają dopuszczalne metody prowadzania rozliczeń opłat za ciepło, wskazując, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku. Regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości zainteresowanym osobom, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Mając to na uwadze, co do zasady, możliwe jest domaganie się przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego (gmina), zwrotu kosztów za ciepło dostarczone do mieszkania, również w sytuacji, gdy właściciel mieszkania nie podpisał zaproponowanej mu umowy, regulującej te kwestie.

Podstawa prawna

Paweł Górski

specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami