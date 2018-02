Aktualność z dnia 22-02-2018

Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Opóźniają się prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. To powoduje, że przewidziany termin jej wejścia w życie ( 1 marca br.) jest nierealny. Najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w połowie roku – poinformował na posiedzeniu KWRiST przedstawiciel rządu.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu obradowała 21 lutego br. Poza projektem ustawy o jawności życia publicznego przedstawiciele rządu i samorządu dyskutowali także kwestię parkowania w miejscowościach turystycznych w weekendy.

Sprawę przypomniał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, przywołując projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, który dawał szansę na liberalizację przepisów dotyczących stref płatnego parkowania w miastach i gminach turystycznych, pielgrzymkowych czy uzdrowiskowych, które są w weekendy „zajeżdżane” przez przyjezdnych.

Projekt umożliwiał m.in. podwyższanie opłat za parkowanie w śródmieściach, jednak tylko w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nie rozwiązuje to problemu miast typu Sopot, Zakopane czy Ustka, które budują parkingi buforowe na obrzeżach, ale potrzebują narzędzi w postaci możliwości wprowadzenia wysokiej opłaty za parkowanie w centrum, żeby wymusić parkowanie na nich. - Chcielibyśmy usłyszeć, jaki jest stan prac nad projektem na dziś, jaka jest szansa, że ujrzy on światło dzienne w najbliższym czasie, a także jaka jest możliwość rozszerzenia zapisów o postulaty, które zgłaszaliśmy. – mówił prezydent Karnowski. Odpowiedź zostanie udzielona na marcowej Komisji Wspólnej.

Samorządowcy domagali się również skierowania do opiniowania przez KWRiST ostatecznej wersji projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Był on omawiany w lipcu ub.r. Komisja jednak nie wydała opinii, gdyż miały być wprowadzane zmiany. Mimo zapewnień strony rządowej, projekt nie wrócił już do KWRiST, a teraz ma być pilnie kierowany do prac parlamentarnych. W wyniku dyskusji ustalono, że projekt zaopiniuje Zespół ds. Infrastruktury.

