Aktualność z dnia 12-02-2018

Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

Z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów – stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza w stanowisku wobec zmian w Kodeksie wyborczym. Ponadto PKW zwraca uwagę, że w budżecie państwa brakuje co najmniej 142 milionów złotych na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Państwowa Komisja Wyborcza po przeanalizowaniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych podkreśla, że wydłuży się czas podania wyników głosowania i wyników wyborów w związku z pracą dwóch obwodowych komisji wyborczych. PKW zwraca uwagę, że przyjęta w nowelizacji Kodeksu procedura przekazywania dokumentów przez komisję przeprowadzającą głosowanie komisji, która będzie liczyć głosy wydłuży procedurę ustalania wyników głosowania w obwodzie. Ponadto pierwszeństwo sporządzenia protokołu papierowego przed wprowadzeniem danych z protokołu do systemu informatycznego może generować błędy w obliczeniach. PKW zwraca uwagę, że jeśli system informatyczny wyłapie błędy, protokół trzeba będzie sporządzać na nowo. Do tej pory natomiast komisja obwodowa najpierw wprowadzała dane do systemu, a dopiero potem, gdy wszystko się zgadzało, sporządzała protokół z głosowania. Zmiana w tym zakresie także wpłynie w ocenie PKW na opóźnienie podania wyników głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina także, że w tegorocznym budżecie państwa zaplanowane jest niespełna 458 milionów złotych z przeznaczeniem m. in. na przeprowadzenie wyborów samorządowych, na planowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowe oraz ewentualne wybory uzupełniające do Senatu. Kwota ta została zaplanowana przed nowelizacją Kodeksu wyborczego. Natomiast z szacunków przeprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika że koszt samych tylko wyborów samorządowych wynosił będzie około 600 milionów złotych. W kwocie tej mieszczą się między innymi wydatki na: druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń wyborczych oraz obsługę informatyczną. Wzrośnie również koszt utrzymania administracji wyborczej. Pojawią się dodatkowe koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych z uwagi na wprowadzenie obowiązku prowadzenia transmisji, szacowane przez PKW na 200 milionów złotych. Dwukrotnie wzrosła także liczba komisarzy wyborczych - wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wynosi 5 368,26 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że na przeprowadzenie samych tylko wyborów samorządowych należy zabezpieczyć w budżecie państwa dodatkowo najmniej 142 milionów złotych. Do tego należy doliczyć kwotę przeprowadzenia ewentualnego referendum ogólnokrajowego oraz ewentualnych wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: www.pkw.gov.pl