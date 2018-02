Aktualność z dnia 02-02-2018

Zmiany w ochronie lokatorów od 1 stycznia 2018 r.

Do 31 grudnia 2019 r. wydłużono okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Takie rozwiązania przewiduje przyjęta przez Senat 1 lutego 2018 r. nowelizacja ustawy zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa nowelizuje art. 32 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą gminy będą miały obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, przez kolejne 2 lata tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dodatkowo proponuje się dodanie zastrzeżenia, że obowiązek ten na gminie spoczywać będzie jedynie w przypadku gdy, najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

Nowela zakłada ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 roku.

Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w trakcie prac w komisji sejmowej zauważyli, że określenie czasu obowiązywania noweli z datą wsteczną jest rozwiązaniem krytykowanym przez Trybunał Konstytucyjny. Będzie też zaskakiwało gminy. Prawnicy przyznali jednak, że jest to uzasadnione w sytuacjach, gdy chodzi o realizację innej wartości konstytucyjnej, uznanej za ważniejszą.

Wejście w życie nowelizacji poparli jednak nie tylko posłowie, ale i przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Opowiedział się za nim także Senat przyjmując ustawę bez poprawek.