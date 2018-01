Aktualność z dnia 29-01-2018

ZGW RP przeciwko odbieraniu gminom opłaty eksploatacyjnej

W opinii zarządu Związku Gmin Wiejskich RP projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej przewidując modyfikację zapisów Prawa geologicznego i górniczego pozbawia gminy w znacznym zakresie dochodów własnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Związek Gmin Wiejskich podkreśla, że wskazane do ewentualnych inwestycji górniczych gminy znajdują się obecnie w takiej sytuacji, jak gminy, na których obecnie prowadzone jest wydobycie. Dodatkowe wpływy z podatków i opłat (przy zakładanym podziale dochodów z opłaty eksploatacyjnej) mogą być niewystarczające do sfinansowania zwiększonych kosztów realizacji zadań własnych związanych z działalnością górniczą. Gminy członkowskie ZGW informują, że swój dotychczasowy pozytywny stosunek do ewentualnych inwestycji górniczych opierały na kalkulacji potencjalnych wpływów budżetowych, ale w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne.

Zarząd ZGW RP, w swoim stanowisku, wylicza szereg zadań publicznych, które łączą się z podjęciem inwestycji wydobywczych, a których realizacja spada na lokalny samorząd. Wśród nich jest m.in. infrastruktura techniczna, ochrona środowiska i planowanie przestrzenne. Z przedstawionego katalogu w opinii zarządu ZGW wynika jasno, że realizacja zadań własnych gmin górniczych wymaga ponadstandardowych nakładów finansowych i organizacyjnych. Istnieje oczywista zależność między wysokością wpływów z opłaty eksploatacyjnej a możliwością realizowania nałożonych na gminę zadań. - Ograniczenie wpływów z tego źródła prowadzić będzie do obniżenia jakości usług publicznych i w konsekwencji do pogorszenia warunków życia mieszkańców – podkreśla Zarząd ZGW RP.

Źródło: www.zgwrp.pl