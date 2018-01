Aktualność z dnia 29-01-2018

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Zapewnienie mieszkańcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki, w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego - zakłada nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów uchwalona przez Sejm.

Najważniejszym punktem noweli ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest wydłużenie okresu do 31 grudnia 2019 okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku.

Projekt uzasadniano tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw lokatorów jedynie do końca 2017 r. gminy miały obowiązek zapewnienia najemcom lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki. Warunkiem było opłacenie czynszu regulowanego.

Nowela zakłada ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 roku.

Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w trakcie prac w komisji sejmowej zauważyli, że określenie czasu obowiązywania noweli z datą wsteczną jest rozwiązaniem krytykowanym przez Trybunał Konstytucyjny. Będzie też zaskakiwało gminy. Prawnicy przyznali jednak, że jest to uzasadnione w sytuacjach, gdy chodzi o realizację innej wartości konstytucyjnej, uznanej za ważniejszą.

Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w trakcie prac w komisji sejmowej także poparli te rozwiązania.

Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, z mocą od 1 stycznia 2018 roku.

Teraz nowela trafi do Senatu.

Źródło: PAP

