Aktualność z dnia 04-01-2018

Kalendarz dni wolnych w 2018 r.

W tym roku czeka nas 251 dni roboczych, czyli o jeden więcej niż w roku 2017. Więcej niż w roku ubiegłym będzie jednak również okazji do przedłużenia sobie weekendu ze względu na korzystny układ świąt wolnych od pracy w kalendarzu.

Jeśli pracujemy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w 2018 roku spędzimy w pracy 2008 godzin. Najwięcej pracy czeka nas w październiku, bo aż 184 godziny. Za to w grudniu będziemy mieli do przepracowania zaledwie 152 godziny. Łącznie w tym roku, wliczając weekendy i święta, czeka nas 114 dni wolnych.

W kalendarzu polskiego pracownika jest 13 świąt ustawowo wolnych od pracy. Wbrew temu, co często powtarzają media, Polska pod tym względem nie wyróżnia się na tle innych krajów europejskich. Jak wynika z danych Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, średnia liczba świąt wolnych od pracy w państwach Unii Europejskiej to 12,6.

2018 rok nie zaczął się dobrze dla miłośników długich weekendów. Święto Trzech Króli przypada w sobotę. Warto pamiętać, że w takim przypadku pracownik może „odebrać” sobie dzień wolny, ale o tym kiedy to nastąpi decyduje pracodawca.

Wielkanoc w tym roku będziemy obchodzić 1 i 2 kwietnia. tegoroczna majówka układa się w kalendarzu bardzo korzystnie. Święto pracy przypada we wtorek, a Święto Konstytucji 3 Maja w czwartek. To oznacza, że biorąc zaledwie trzy dni urlopu, będzie można cieszyć się dziewięciodniowym odpoczynkiem. W maju będziemy mieć jeszcze 2 dni świąteczne: Zielone Świątki w niedzielę 20-go i Boże Ciało w czwartek 31-go.

Kolejna okazja do przedłużenia weekendu trafi się w sierpniu za sprawą święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 15 sierpnia przypada w tym roku w środę, a więc biorąc 2 dni urlopu można zapewnić sobie pięciodniową przerwę w pracy.

Dzień Wszystkich Świętych wypadnie w 2018 roku w czwartek. Z kolei Święto Niepodległości, czyli 11 listopada przypada w niedzielę. Święta Bożego Narodzenia układają się w kalendarzu znacznie korzystniej z punktu widzenia pracowników niż w roku ubiegłym. Będziemy je obchodzić we wtorek i w środę. Z kolei Nowy Rok przywitamy we wtorek. Jeśli więc dobrze zaplanujemy sobie dni urlopowe, będziemy mogli cieszyć się świąteczno-noworocznym odpoczynkiem przez 11 dni.

Źródło: NSZZ Solidarność