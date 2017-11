Aktualność z dnia 20-11-2017

PKW krytycznie projektowanych zmianach w prawie wyborczym

Uchwalenie zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w Kodeksie wyborczym spowoduje, że koszt przyszłorocznych wyborów samorządowych może przekroczyć nawet 600 mln zł – alarmuje Państwowa Komisja Wyborcza. Dla porównania: wybory samorządowe w 2014 r. kosztowały podatników 238 mln zł.

Zmiany w Kodeksie wyborczym budzą nasze poważne zaniepokojenie – powiedział na zorganizowanej 16 listopada br. konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. W jego ocenie proponowane rozwiązania, które zostały już złożone w Sejmie, mogą spowodować zaburzenia, a nawet destabilizację procesu wyborczego. - Przepisy te wprowadzają swoistą rewolucję w funkcjonowaniu organów wyborczych i ich strukturze w nieodległym terminie od wyborów samorządowych - podkreślił przewodniczący PKW.

Zaniepokojenie PKW budzi między innymi zmiana w funkcjonowaniu komisarzy wyborczych. Zamiast obecnych 51 komisarzy, którzy są sędziami, będzie 396 wojewódzkich i powiatowych komisarzy, którzy będą musieli legitymować się tylko wykształceniem prawniczym. Na ich powołanie PKW będzie miała 60 dni. - Nowi komisarze będą osobami, od których wymaga się jedynie wykształcenia prawniczego, natomiast nie ma mowy o ich apolityczności, która jest właściwa dla sędziów - zauważył Przewodniczący PKW. W jego ocenie nie można wykluczyć sytuacji, że nowi komisarze będą mogli wychodzić naprzeciw oczekiwaniom jakiejś partii, startującej w wyborach.

Nowi komisarze, bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy, będą musieli dokonać podziału Polski na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Będą mieli na to odpowiednio trzy miesiące i miesiąc, podczas gdy po wejściu w życie obowiązującego Kodeksu, jednostki samorządu terytorialnego miały 15 miesięcy na wyznaczenie okręgów wyborczych, a na obwody – rok.

- Mamy poważne obawy co do sposobu podziału na okręgi czy obwody, nie możemy wykluczyć swoistego żonglowania okręgami – podkreślił sędzia Hermeliński. Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że jeśli nowi komisarze nie poradzą sobie z podziałem kraju na obwody i okręgi, to obowiązek ten będzie musiała wykonać Państwowa Komisja Wyborcza. - Przyznam się, że nie bardzo wiem, jak dziewięciu sędziów miałoby jeździć po Polsce i te gminy dzielić, to nie jest kwestia przyłożenia linijki na mapie - powiedział przewodniczący Hermeliński.

Zastrzeżenia PKW budzi także nowy sposób rejestrowania komitetów wyborczych w województwach – dotychczas robiło to 51 komisarzy, teraz będzie to robić zaledwie 16. Przewodniczący PKW zaznaczył, że średnio w każdym województwie startuje w wyborach samorządowych kilkaset komitetów wyborczych, a jeden komisarz będzie miał na rejestrację wszystkich komitetów zaledwie trzy dni. - Nie chcę sobie wyobrażać, jakie będą tu zatory, zwłaszcza, kiedy rejestracji będą dokonywać osoby do tego nieprzygotowane – ocenił sędzia Hermeliński.

Innym problemem jest uprzywilejowanie partii przy zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Na 9 miejsc w komisji 6 przypadać będzie partiom, a tylko 3 dla pozostałych komitetów.

Zastrzeżenia PKW budzi także nowa procedura związana z liczeniem głosów. Zgodnie z nowymi przepisami bowiem przewodniczący obwodowej komisji wyborczej będzie okazywał każdą kartę do głosowania i odczytywał, na kogo został oddany głos. - Przedłuży to czas liczenia głosów – ocenił Wojciech Hermeliński. - Podawany już przez Szefa KBW termin godzin porannych w poniedziałek po wyborach samorządowych na podanie ich wyników, jest w tym momencie nierealny.

Zastrzeżenia PKW i KBW budzi nowa definicja znaku „x” jako „co najmniej dwóch linii przecinających się wewnątrz kratki”. Jednak za znacznie bardziej niebezpieczne zmiany dotyczące ważności głosu, zgodnie z którymi dopiski w kratkach na karcie do głosowania czy zamazywanie kratek nie będą wpływać na ważność głosu.

W czasie konferencji Wojciech Hermeliński stanowczo zaprotestował także przeciwko używanemu w uzasadnieniu projektu ustawy sformułowaniu o fałszowaniu wyborów samorządowych w 2014 roku. - Są to pomówienia i insynuacje, które powtarzają się od lat. Żadnego twardego dowodu na te fałszerstwa nie zobaczyłem – oświadczył Przewodniczący PKW- Jeśli rzeczywiście były jakieś nieprawidłowości, to w ciągu ostatnich dwóch lat prokuratura mogła zająć się sprawą i skierować stosowny akt oskarżenia do sądu – dodał przewodniczący PKW. Zauważył też, że skoro w projekcie mówi się, że wybory powinny być transparentne, to tym samym podważa się wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich z 2015 r.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj powiedziała, że w ocenie KBW koszt wyborów samorządowych po nowelizacji przepisów wzrośnie dwukrotnie. Wymieniła między innymi konieczność podwojenia diet dla członków podwójnych obwodowych komisji wyborczych z 95 do 190 milionów złotych. Koszt wynagrodzeń komisarzy wyborczych wzrósłby z 3 do 25 milionów złotych , a zakup kamer i komputerów do transmisji internetowej to łączny koszt około 130 milionów. Jak podkreśliła, wybory samorządowe w 2014 roku kosztowały 238 milionów złotych, w budżecie na 2018 rok zaplanowana jest kwota 307 milionów, a szacowane przez KBW łączne koszty proponowanych zmian to około 634 milionów złotych.

Źródło: www.pkw.gov.pl