Aktualność z dnia 20-11-2017

Gminy chcą dotacji na inwestycje drogowe

Kongres Gmin Wiejskich postuluje o wprowadzenie stałego mechanizmu dofinansowania zadań drogowych w zakresie przebudowy, remontów i modernizacji dróg gminnych. Mechanizm ten powinien przybrać formę wypłacanej z budżetu państwa subwencji. Subwencja taka powinna wynosić co najmniej 1,6 mld zł rocznie.

Wśród głównych zadań własnych gmin z obszarów wiejskich pod względem wysokości wydatków są zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg. Gminna infrastruktura drogowa nie ma własnego źródła finansowania w formie odpłatności za korzystanie czy stałego subwencjonowania z budżetu państwa jak w przypadku zadań oświatowych.

Wg stanu na koniec 2016 r. w Polsce było 419,6 tys. km dróg publicznych, w tym o charakterze gminnym 246,1 tys. km -prawie 59% ogółu dróg publicznych. Drogi gminne zlokalizowane na obszarach wiejskich (zamiejskie) to prawie 200 tys. km, w tym 91,8 tys. dróg utwardzonych będących w gestii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W roku 2016 gminy wiejskie na utrzymanie, remonty i budowę dróg wydały 2,2 mld zł, w tym 1,56 mld zł jako wydatki majątkowe. Gminy miejsko-wiejskie w tym samym okresie wydały około 1,7 mld zł na utrzymanie, remonty i budowę dróg, w tym 1,2 mld zł to wydatki majątkowe.

Planowane dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy unijnych oraz „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019”, gdzie na 2018 rok dla gmin z obszarami wiejskimi szacowana kwota to ok. 300-350 mln zł dofinansowania z programu, stanowi niewielką część finansowania potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę dróg gminnych. Na podstawie badań ankietowych gmin, przeprowadzonych w latach 2014-2015, Związek Gmin Wiejskich RP oszacował potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w perspektywie lat 2014-2020 na kwotę ok. 26 mld zł, które powinny być co najmniej w 50% sfinansowane ze źródeł poza gminnych, czyli zewnętrznych.

Przy zrealizowanych nakładach na inwestycje drogowe przez gminy z obszarami wiejskimi w latach 2014-2016 w kwocie 8,2 mld zł, dla osiągnięcia planów do 2020 r., samorządy powinny średnio wydatkować 4,4 mld zł rocznie na realizację inwestycyjnych zdań drogowych. Z zakładanej kwoty co najmniej 2,2 mld zł (50%), to oczekiwane przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie finasowanie zewnętrzne. Również dlatego, że drogi gminne na obszarach wiejskich pełnią nie tylko rolę komunikacyjną dla miejscowej ludności i przedsiębiorców. Są one często drogami:

alternatywnymi dla dróg wojewódzkich czy krajowych (szczególnie podczas ich budowy i modernizacji);

dojazdowymi do dużych ciągów komunikacyjnych;

tranzytowymi dla ludności i podmiotów gospodarczych z okolicznych gmin, itp.

Wysokość subwencji drogowej proponujemy ustalać dla gmin w odniesieniu do długości dróg utwardzonych na obszarach wiejskich (drogi gminne zamiejskie) oraz stawki na 1 km drogi utwardzonej w wysokości około 16 tys. zł, co stanowić będzie ok. 1,6 mld zł wydatków rocznych z budżetu państwa na ten cel. Jednocześnie, jak podkreśla ZGW RP, źródłem finansowania subwencji drogowej nie powinny być dodatkowe daniny czy wzrost opłat akcyzowych dla obywateli, a realny wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego m.in. podatku VAT i opłaty akcyzowej paliw. Dodatkowym źródłem zasilania tej subwencji mógłby być podatek VAT naliczany przy inwestycjach drogowych. Podatek ten nie stanowiłby dochodów państwa, tylko przekazywany do subwencji drogowej, włączany byłby ponownie w obieg środków przeznaczanych na inwestycje drogowe.

Źródło: www.zgwrp.pl