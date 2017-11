Aktualność z dnia 20-11-2017

Miasta proszą Prezydenta RP o weto w sprawie taryf

Prezes ZMP zwraca się do Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zawiera przepisy wprowadzające regulator taryf wody, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Związek Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o odmowę podpisania uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Ewentualnie prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

Uchwalona 27 października br. nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczy ważnego zadania własnego gmin. Pozostawia ona pełną odpowiedzialność za realizację zadania polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzania od nich ścieków gminom, ale odbiera im prawo określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. - Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla prezes Związku Miast Polskich.

Źródło: www.zmp.poznan.pl