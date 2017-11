Aktualność z dnia 13-11-2017

Więcej obywatelskiej kontroli nad samorządem

Budżet obywatelski, nagrywanie sesji rad i sejmików, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza To tylko niektóre zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Projekt wprowadzający zmiany do ustaw: o samorządzie gminnym; o samorządzie powiatowym; o samorządzie województwa, oraz do Kodeksu wyborczego zgłosili posłowie KP PiS.

W projekcie regulacji zaproponowano ustawowe wprowadzenie budżetu obywatelskiego w wysokości 0,5 proc. wydatków gminy w roku poprzednim. W ramach tej instytucji, mieszkańcy w bezpośrednim, corocznym głosowaniu decydowaliby o części wydatków z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Utworzenie budżetu obywatelskiego ma być obowiązkowe dla miast na prawach powiatu.

Projekt nowelizacji zakłada również, że wszystkie obrady rady gminy, powiatu i sejmiku województwa będą transmitowane i nagrywane. Nagrania z obrad będą dostępne na stronach internetowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Posłowie PiS zaproponowali też, aby głosowania rad i sejmików samorządowych były rejestrowane i upubliczniane. Wykazy głosowań radnych miałyby być niezwłocznie upublicznianie w internecie.

W projekcie przewidziano też utworzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego komisji skarg wniosków i petycji, której zadaniem ma być rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców na działania władz wykonawczych samorządu. W skład komisji mają wchodzić radni.

Przedstawione regulacje zakładają także nadanie radnym uprawnień kontrolnych. Będą oni mieli prawo - o ile nie naruszy to dóbr osobistych innych osób - do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność organów administracji samorządu do którego został wybrany, a także spółek z jego udziałem, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób prawnych, osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto proponowana nowelizacja wzmacnia pozycje interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących samorządu radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania do wójta, starosty i marszałka województwa, na które adresaci będą mieli obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni.

Projekt ustawy zakłada przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy.

Przedstawione regulacje wprowadzają też zakaz pełnienia przez wójta funkcji pełnomocnika i członka władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Zgodnie z projektem ustawy mieszkańcy uzyskają inicjatywę uchwałodawczą w samorządzie. Prawo do złożenia inicjatywy będą miały grupy mieszkańców JST. W przypadku gmin wnioski będzie mogła złożyć – w zależności od liczby mieszkańców – grupa co najmniej 300 osób lub 500 osób, dla powiatu będzie to najmniej 500 osób, a w przypadku województwa pod inicjatywą będzie musiało się podpisać co najmniej 2000 mieszkańców.

Proponowane przepisy stanowią też, że projekty uchwał zgłoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będą musiały stać się przedmiotem obrad najbliższej sesji rady, lecz nie później niż trzy miesiące od złożenia projektu.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

