Aktualność z dnia 13-11-2017

Dotacje na drogi lokalne: gminne i powiatowe

Ruszył nabór wniosków o rządowe dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r. – ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego 2018 r.

Nabór wniosków o rządowe dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r. – ze środków rezerwy subwencji ogólnej będzie trwał do 10 lutego 2018 r. Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie:

inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,

remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej można składać do 10 lutego 2018 r. Szczegóły na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-Rezerwasubwencjiogolnej.htm

W 2017 roku dotacje z tej puli, o łącznej wartości 336 mln zł, uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego. W tym:

14 województw, na kwotę 30,6 mln zł,

111 powiatów, na kwotę 146,2 mln zł,

43 miast na prawach powiatu, na kwotę 136,1 mln zł,

Świnoujście na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwota 23 mln zł.

Wykaz zadań dofinansowanych w 2017 r. jest dostępny na stronie MIB: http://mib.gov.pl/2-RezerwaSubwencjiOgolnej2017.ht...

Źródło: www.zmp.poznan.pl