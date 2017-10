Aktualność z dnia 20-10-2017

Apel o odrzucenie projektu o regulowaniu cen wody

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego apeluje do posłów, aby ci odrzucili rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który odbiera gminom kompetencje do zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki.

Pierwsze czytanie projektu (druk sejmowy nr 1905) zostało zaplanowane na 25 października br.

Przypomnijmy, że rząd zdecydował się na wniesienie projektu do Sejmu, mimo że nie został on zaopiniowany przez KWRiST. W konsekwencji strona samorządowa Komisji przyjęła apel, w którym wzywa posłów do jego odrzucenia.

Samorządowcy podnoszą w nim m.in., że projekt ustawy pozostawiając w rękach gmin odpowiedzialność za realizację zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zbiorowym odprowadzaniu od nich ścieków „pozbawia organy gmin prawa do określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w rażącej sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego”.

W ocenie samorządowców projekt jest niezgodny także z art. 171 Konstytucji, który stanowi, że nadzór nad samorządem terytorialnym jest sprawowany wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem. Tymczasem zaproponowane w projekcie rozwiązanie wprowadza de facto nadzór oparty także o kryterium celowości. „Takie podejście oznacza de facto pozbawienie samodzielności wspólnot gminnych w zakresie stanowienia o sposobie realizacji spraw lokalnych. Dzisiaj mieszkańcy gminy wiedzą, że mogą rozliczyć swojego wójta (burmistrza i prezydenta) oraz swoich radnych za realizację tego zadania, w tym za opłaty za wodę. Zmiana proponowana przez rząd zburzy ten ustalony od wielu lat ład funkcjonowania społeczności gminnych w Polsce”- czytamy w stanowisku strony samorządowej KWRiST.

Samorządowcy wskazują ponadto, że faktyczną przyczyną wprowadzenia pod obrady Sejmu w/w projektu jest uchwalone w lipcu br. Nowe Prawo wodne, którego przepisy zakładają drastyczny wzrost opłat za wodę. Opłaty te mają stanowić źródło dochodów Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. „Opłaty te spowodują zauważalny wzrost kosztów dostarczania wody, a to z kolei – przy założeniu zachowania rentowności poszczególnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych – wymagałoby podniesienia cen. Rząd nie kryje, że za pomocą swojej administracji będzie chciał narzucić gminom stawki opłat nie uwzględniające konsekwencji wprowadzenia swoistego haraczu na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie. Skutkiem takiego działania – niezależnie od jego niekonstytucyjnego charakteru – będzie zmuszenie gmin do subsydiowania cen wody w większym niż dotąd stopniu” czytamy w stanowisku.

Samorządowcy zwracają też uwagę, że ponieważ budżety gmin nie ulegną zmianie, gminy przeznaczą na ten cel dodatkowe środki własne, które:

znacząco obniżą dotychczasowy poziom inwestowania w infrastrukturę komunalną, w tym stałego odtwarzania majątku, co jest obecnie standardem działania gmin,

w wielu gminach zostaną przekierowane z innych zadań własnych, co obniży poziom życia mieszkańców.

W efekcie uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wersji zaproponowanej przez rząd spowoduje transfer do budżetu państwa dużych kwot z budżetów gmin. To zaś będzie powodowało pogłębianie się ich kłopotów finansowych.