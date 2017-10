Aktualność z dnia 20-10-2017

Szykują się zmiany w zarządzaniu kryzysowym

Należy znowelizować ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz zakończyć prace nad ustawą regulującą kwestie ochrony ludności – rekomenduje Międzyresortowy Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Został on powołany po nawałnicach z sierpnia 2017 r., które dotknęły przeszło 170 gmin. Wnioski z prac zespoły zostały przedstawione na posiedzeniu rządu, 10 października br.

Zespół przeanalizował również działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR). Przykładowo, tylko 11 sierpnia br. Centrum Powiadamiana Ratunkowego (CPR) w Poznaniu odnotowało ponad 12 tys. połączeń na numer alarmowy 112, z kolei CPR w Bydgoszczy – ponad 9 tys. połączeń, a CPR w Gdańsku – 6,7 tys. połączeń. W czasie frontu burzowego, 11 i 12 sierpnia br., w związku z nadmiernym obciążeniem poszczególnych centrów powiadamiania ratunkowego, zadziałały mechanizmy zastępowalności. Zgłoszenia, które nie mogły być obsłużone we właściwym terytorialnie CPR, np. w Poznaniu czy Bydgoszczy były przekazywane do mniej obciążonych w tym czasie ośrodków.

lokalne systemy reagowania, funkcjonujące w oparciu o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, działały prawidłowo. W okresie 10-30 sierpnia 2017 r. w kraju przeprowadzono 27,7 tys. interwencji związanych z usuwaniem skutków frontów burzowych. Tylko od 10 do 12 sierpnia br. liczba interwencji sięgnęła ponad 18,5 tys. W działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic brało udział ponad 98 tys. ratowników oraz ponad 22 tys. pojazdów. Zespół stwierdził, że w sierpniu br. za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego przekazano ostrzeżenia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do powiatów, które są zobowiązane do ich przekazania gminom. Informacje z ostrzeżeniem o zagrożeniu przekazywano m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, aplikacji RSO i telefonicznie. Adresatami wiadomości, oprócz jednostek samorządu terytorialnego, były także służby, inspekcje oraz operatorzy infrastruktury krytycznej. W wielu przypadkach ostrzeżenie przesłane przez służby wojewodów utknęło na szczeblu powiatu i nie zostało przekazane gminom, np. w powiecie chojnickim, na terenie którego znajdował się obóz harcerski.

Jedną z rekomendacji zespołu jest zapewnienie całodobowego obiegu informacji w administracji samorządowej. Wzmocnione miałyby zostać powiatowe centra zarządzania kryzysowego w sposób zapewniający ich integrację z systemem obiegu informacji w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, starostowie i wójtowie mieliby obowiązek udziału w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez wojewodę w ramach zarządzania kryzysowego.

Obecnie trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Głównym celem projektowanej ustawy jest prawne uregulowanie systemowych kwestii związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ustawa określi kompetencje i obowiązki organów władzy i administracji publicznej, m.in. zadania ochrony ludności, organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę ludności, a także organizację wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Ponadto, w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przewidziano utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej, która ma być wyposażona w odpowiedni sprzęt służący zapobieganiu i zmniejszaniu strat spowodowanych skutkami np. nawałnic czy powodzi. Baza taka będzie wsparciem dla władz lokalnych i służb ratowniczych podczas prowadzenia działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej na każdym szczeblu administracji. Ma powstać również Krajowe Centrum Ochrony Ludności, którego głównym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej zaangażowanych w zadania dotyczące ochrony ludności. Projekt niedługo trafi do uzgodnień międzyresortowych.

Zespół rekomendował, aby przy współpracy z Lasami Państwowymi wyznaczyć miejsca organizacji obozów harcerskich i innych tymczasowych miejsc wypoczynku zbiorowego, które zapewnią bezpieczeństwo ich uczestnikom. Taki wniosek zgłosili też harcerze na spotkaniu z szefem MSWiA. Zadeklarowano wówczas, że każdy obóz będzie miał zapewnioną łączność radiową z powiatowym dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (za pośrednictwem sprzętu udostępnionego przez strażaków). Umożliwi to szybką wymianę informacji na temat zagrożeń. Drugą formą współpracy będzie użyczanie sprzętu medycznego, takiego jak apteczki i deski ortopedyczne, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu.

Źródło: www.premier.gov.pl