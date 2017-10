Aktualność z dnia 20-10-2017

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia: Przeźroczyste urny wyborcze

Od 1 lipca 2016 r. w każdych wyborach, w tym także m. in. w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji oraz w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych, muszą być stosowane urny wyborcze wykonane z przezroczystego materiału.

Powyższe dotyczy wszystkich lokali wyborczych w kraju, w tym także lokali utworzonych w obwodach odrębnych (szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych, zakładach karnych, domach studenckich), oraz lokali utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Wzór urn wyborczych został ustalony uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 21 marca 2016 r. (M.P. 312) i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).

Jak natomiast wynika z art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego obowiązek zapewnienia przezroczystych urn wyborczych należy do poszczególnych gmin. Oznacza to, że zamawiającym urny będą poszczególne gminy (miasta) i one będą ustalać szczegóły zamówienia, w tym m.in.: warunki gwarancji i terminy dostarczenia urn wyborczych do urzędów. Gminy będą też we własnym zakresie sprawdzać zgodność wykonania urny z określonym przez Komisję wzorem, a także ustalać ewentualną konieczność dostarczenia prototypów urn wyborczych.

Wprawdzie przepisy nie określają terminu, w jakim urny muszą być dostarczone do poszczególnych urzędów (ustalenia w tym zakresie należą do gmin), jednakże jak wskazano powyżej, przezroczyste urny wyborcze muszą być stosowane we wszystkich wyborach i referendach od 1 lipca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza nie podaje informacji o wykonawcach urn wyborczych, ani też nie wydaje rekomendacji oraz certyfikatów dla ich producentów. Wystawianie przez Państwową Komisję Wyborczą rekomendacji tylko niektórym wykonawcom mogłoby zostać uznane za działanie naruszające zasadę uczciwej konkurencji, a także mogłoby mieć wpływ na kształtowanie ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez gminy, a tym samym wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

Źródło: www.pkw.gov.pl