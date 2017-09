Aktualność z dnia 11-09-2017

Stan finansów JST - raport

Agencji INC Rating opublikowała raport roczny „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego”. Zawiera on m.in. podsumowanie 2016 roku oraz problemy i wyzwania stojące przed JST.

Jak wynika z dołączonego do Raportu krótkiego podsumowania w 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) przyjęły na siebie ciężar operacyjny związany z rządowym programem wsparcia rodzin „Rodzina 500+”. O skali programu świadczy dynamika zmian bieżących dochodów i wydatków budżetów JST:

Dochody bieżące JST w 2016 r. wzrosły do 200,73 mld PLN (14,0 % r/r).

Wydatki bieżące JST w 2016 r. wzrosły do 180,20 mld PLN (14,2 % r/r).

Znaczącemu spadkowi uległy wydatki majątkowe realizowane przez JST. W 2016 r. osiągnęły wartość 25,83 mld PLN (spadek o 33% r/r). Wysoka dynamika spadku związana jest z zakończonym okresem kwalifikowalności środków unijnych przyznanych w perspektywie budżetowej 2007-2013 (w 2015 r.).

Zobowiązania bezpośrednie sektora JST spadły do poziomu 68,93 mld PLN (-3,58% r/r). Był to pierwszy tak dynamiczny spadek zadłużenia w tym sektorze w analizowanym okresie (lata 2012 – 2016). W latach 2012-2015 zadłużenie bezpośrednie rosło z kolei przeciętnie o 2,24% rocznie, co wskazuje na wyraźną zmianę trendu w roku 2016. Spadek zadłużenia wydaje się być potwierdzeniem tezy o zmniejszeniu wartości inwestycji współfinansowanych ze środków UE i wynikającym z tego obniżeniu zapotrzebowania na finansowanie wkładów własnych.

Wraz ze zmniejszeniem ogólnego poziomu zadłużenia samorządów nastąpiła poprawa warunków, na jakich było ono spłacane. Przeciętny koszt długu spłacanego przez samorządy wszystkich szczebli wynosił w 2016 r. 2,82 %. Jest to znaczący spadek wobec wartości 4,64% zanotowanej w roku 2012.

Subwencja oświatowa otrzymywana przez JST pozwalała w 2016 r. na pokrycie przeciętnie 68,09% wydatków na oświatę realizowanych przez samorządy. W stosunku do roku 2012 wartość ta spadła o 2,42 punktu proc. Oznacza to, że samorządy ponoszą znaczną część nakładów na kształcenie, tym samym inwestując w rozwój kapitału ludzkiego, będącego jednym z obszarów wpływających na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Więcej informacji w Raporcie Agencji INC Rating opublikowanym na stronie internetowej Związku Miast Polskich (http://zmp.poznan.pl/aktualnosci/stan-finansow-jst-raport)

Źródło: www.zmp.poznan.pl