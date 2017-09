Aktualność z dnia 11-09-2017

Wydatki strukturalne – mniej obowiązków sprawozdawczych

Samorządy nie mają już obowiązku ewidencjonować wydatków strukturalnych. Nie muszą też sporządzać i przekazywać do resortu finansów związanych z tymi wydatkami sprawozdań Rb-WSa.

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, jednostki samorządu terytorialnego nie mają już obowiązku ewidencjonowania wydatków strukturalnych. Wygasa też obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Jednocześnie, jak informuje Ministerstwo Finansów, w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Ponadto resort finansów wskazuje, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: www.rio.opole.pl