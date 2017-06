Aktualność z dnia 19-06-2017

Elektroniczna wymiana korespondencji między urzędami

Od czerwca 2017 r. podmioty publiczne wymieniają korespondencję w postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny. 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego „w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania administracyjnego prowadzącego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu."

Jednocześnie, zgodnie z ustawą, przepisu art. 391 k.p.a w takim przypadku nie stosuje się - co oznacza, że na doręczenie do podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej nie jest wymagane uzyskanie zgody tego podmiotu.

Przepis art. 392 k.p.a. znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której do organu prowadzącego postępowanie wpływa korespondencja w postaci papierowej od podmiotu publicznego o którym mowa w 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W odpowiedzi na taką korespondencje organ prowadzący postępowanie administracyjne jest również zobowiązany doręczać pisma w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę tego podmiotu.

Oznacza to, że sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym (np. gminom, powiatom, inspekcjom itp.) - jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych, niezależnie od formy korespondencji (np. papierowej) wpływającej ze strony tych podmiotów - rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi (kierowania zawiadomień, postanowień, decyzji itp.) wyłącznie w postaci elektronicznej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji