Aktualność z dnia 19-06-2017

Nowa kwota wolna od potrąceń z zasiłków od 1 lipca

Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

Wolne od egzekucji są należności inne niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, do wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub renty, która obecnie wynosi 1000 zł, czyli kwota wolna od zajęcia to 500 zł. Kwota ta obowiązuje do 30 czerwca 2017 r.

W związku z nowelizacją ustawy emerytalnej od 1 lipca 2017 r. wolna od egzekucji należności innych niż alimentacyjne będzie kwota stanowiąca 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł.

Kwoty wolne od potrąceń z emerytur, rent i zasiłków w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Przy potrąceniu Kwota wolna od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. Kwota wolna od 1 lipca 2017 r. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 200 zł

(1000 zł x 20%) sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego 500 zł

(1000 zł x 50%) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 500 zł

(1000 zł x 50%) 750 zł (1000 zł x 75%) innych należności niż wskazane powyżej 600 zł

(1000 zł x 60%)