Aktualność z dnia 11-06-2017

Płaca minimalna w 2018 r. – nowa propozycja

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Rząd proponuje, aby w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2080 zł brutto (obecnie wynosi 2 000 zł brutto). Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do 2017 r. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,8%.

Przy proponowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2080 zł, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. powinna wynosić 13,50 zł.

Taką propozycję Rząd przedstawi do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego do dnia 15 czerwca br. Negocjacje prowadzone będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. W przypadku braku porozumienia decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. podejmie Rada Ministrów do dnia 15 września br.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej