Jaki charakter ma decyzja starosty o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości martwych spółek

1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli tzw. martwych spółek. Artykuł 9 ust. 2i ustawy z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje w związku z tym, że nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego takich martwych spółek stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jaki charakter ma taka decyzja starosty?

Odpowiedź Decyzja starosty, o której mowa w art. 9 ust. 2i ustawy z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: przepisy wprowadzające KRS), ma charakter deklaratoryjny i potwierdza ona jedynie skutek prawny, jaki zaistniał 1 stycznia 2016 r. w postaci nabycia mienia z mocy prawa przez Skarb Państwa.

Uzasadnienie Decyzja starosty, o której mowa w art. 9 ust. 2i przepisów wprowadzających KRS dotyczy przypadków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2001 r. Z tym dniem weszła w życie ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS). W szczególności zaś ustawodawca chciał uporządkować zagadnienie tzw. martwych spółek i ich mienia. Przepisy, o których mowa, zostały wprowadzone na podstawie ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Martwe spółki

Zgodnie z przepisami ustawy o KRS podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, wpisany do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy (czyli do 1 stycznia 2001 r.), miał obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 przepisów wprowadzających KRS). Do czasu rejestracji, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r., zachowały moc ówczesne wpisy w rejestrach sądowych. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do 1 stycznia 2001 r. i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznano za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie tych podmiotów. Odpowiedzialność za zobowiązania martwych spółek ponosi przy tym Skarb Państwa z nabytego mienia. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasły z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Tak sformułowany przepis oznacza, że skutek prawny w postaci konstytutywnego nabycia mienia stanowiącego dotychczas własność osoby prawnej w rozumieniu dotychczasowych przepisów następuje ex lege.

Decyzja starosty

Ustawodawca zdecydował jednak, że dla celów dowodowych i możliwości dokonania wpisu w księdze wieczystej czy też w ewidencji gruntów i budynków, nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa. Jeżeli nie ma praw obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły ani nie zostało wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń określonych w art. 9 ust. 2c przepisów wprowadzających KRS, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie starosty o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych w art. 9 ust. 2c przepisów wprowadzających KRS. Użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu o wykreśleniu (art. 9 ust. 2i przepisów wprowadzających KRS). Bez wątpienia decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i potwierdza jedynie fakt prawny zaistniały 1 stycznia 2016 r.

Wydanie decyzji

Wydanie decyzji należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa aspekty tego postępowania.

Pierwszy to fakt, że organ wydający przedmiotową decyzję i organ właściwy do nabycia nieruchomości to ten sam organ, czyli Skarb Państwa reprezentowany przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wydaje się, że w takim wypadku należy zastosować art. 49 k.p.a., w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli tak stanowi przepis szczególny. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wprawdzie żaden przepis w omawianej sytuacji nie wskazuje na konieczność publicznego zawiadamiana stron, jednak mając na uwadze zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.), pogłębiania zaufania do organów administracji publicznej (art. 8 k.p.a.) i zasadę wysłuchania stron (art. 10 k.p.a.), takie działanie wydaje się zasadne, zwłaszcza w kontekście faktycznego wywłaszczenia, jakie nastąpiło w rezultacie powołanych przepisów i przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

Ważne!

Nabycie nieruchomości martwych spółek przez Skarb Państwa nastąpiło z mocy prawa.

Drugim aspektem jest fakt braku wyraźnego określenia przez ustawodawcę organu odwoławczego od decyzji starosty. Mając na względzie ogólne zasady postępowania administracyjnego (art. 17 k.p.a.), należy stwierdzić, że organem odwoławczym od decyzji – mimo że uprawnionym rzeczowo organem do wydania orzeczenia jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w związku z brakiem wyraźnych przepisów szczególnych określających taką właściwość, będą samorządowe kolegia odwoławcze (por. wyrok WSA w Warszawie z 21 października 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1122/08).

Piotr Wancke

autor jest specjalistą w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego

