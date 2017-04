Jak SMS-y z gminy ułatwiają życie mieszkańcom

Krzysztof Brzeziński, wójt gminy Puławy

PROBLEM Niektóre informacje z gminy powinny jak najszybciej dotrzeć do zainteresowanych.

RADA Poprzez Samorządowy Informator SMS gmina informuje mieszkańców o ważnych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, imprezach sportowych czy o zagrożeniach atmosferycznych.

Strona internetowa Gminy Puławy jest przejrzysta i zawiera kompendium najważniejszych wiadomości dotyczących jej obszaru działania. Mieszkańcy bez problemu docierają do poszczególnych zakładek, by sprawdzić np., jakie są stawki podatku gruntowego czy postęp realizacji gminnych inwestycji. Uznaliśmy jednak, że to za mało. Nie wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza ci w podeszłym wieku, mają dostęp do internetu. Wejście na stronę i odnalezienie potrzebnych informacji nie trwa długo, ale można jeszcze szybciej.

Ważnym uzupełnieniem serwisu internetowego i gminnej prasy jest Samorządowy Informator SMS. Prowadzimy tę usługę już piąty rok. Mieszkańcy gminy Puławy bardzo sobie chwalą tę formę przekazywania wiadomości. Wcześniej, kiedy tego nie było, o wielu ważnych sprawach dowiadywali się od swoich sołtysów, do których musieli pójść lub zadzwonić. Niektóre informacje uzyskiwali bezpośrednio w urzędzie. Teraz znajdą je, bez wychodzenia z domu, na wyświetlaczu telefonu.

Wysyłamy SMS-y z informacjami o odbywających się na terenie naszej gminy imprezach kulturalnych i sportowych. Dla rolników bardzo ważne są lokalne wiadomości o pogodzie. W przypadku zagrożeń związanych np. z burzami czy silnymi wichurami, niezwłocznie rozsyłamy takie ostrzeżenia do użytkowników zarejestrowanych w naszym systemie.

Nie ograniczamy się do imprez i aury. W ostatnich latach w wielu gospodarstwach na terenie gminy Puławy, specjalistyczne firmy usuwają wyroby zawierające azbest. Demontaż pokryć dachowych czy rur, których składnikiem jest ta szkodliwa substancja, to jednak połowa zadania. Wyroby zawierające azbest trzeba jeszcze przetransportować z gospodarstwa do miejsc składowania. Nie zawsze jest to możliwe w tym samym dniu co demontaż. Dlatego też informacje o terminach odbioru azbestu wysyłamy do mieszkańców osobno. Ostatnio bardzo często za pośrednictwem SMS-ów.

Krótkie wiadomości tekstowe wysyłamy też w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z gminą. Są to m.in. informacje o naborze wniosków do funduszy ochrony środowiska, w związku z dopłatami do montażu kolektorów słonecznych.

Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych w naszym gminnym systemie ponad 700 użytkowników. Oznacza to, że informacje SMS-owe otrzymuje co piąte gospodarstwo w gminie. System jest wciąż otwarty, w każdej chwili można się zarejestrować. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania jednego SMS-a o odpowiedniej treści, którego koszt jest zgodny z ceną zwykłego SMS-a w planie taryfowym, ustaloną przez operatora sieci komórkowej. Po jego wysłaniu nowi użytkownicy otrzymają automatycznie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. I to wszystko. Od tej pory, każdy, kto się zarejestrował, będzie bezpłatnie otrzymywać najważniejsze informacje z urzędu.

Naturalnie, nie zapominamy o tradycyjnych formach przekazu informacji. Wydajemy co miesiąc Kurier Gminy Puławy (w wersji papierowej i elektronicznej). Dbamy również o to, żeby ważne wiadomości z gminy znalazły się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Ważne jest, żeby trafić z informacją do odbiorców w każdy dostępny sposób. Wychodzimy z założenia, że dobrze poinformowany mieszkaniec świadczy o jakości pracy urzędników gminnych.

Mariusz Gadomski