Jak zreformować fundusz sołecki– praktyczne wskazówki

Fundusz sołecki to rozwiązanie, które daje mieszkańcom wsi szanse na realizacje różnorodnych inwestycji, ale muszą przy tym wykazać się inicjatywą i współpracować ze sobą. Są jednak obszary, w których fundusz wymaga udoskonalenia.

Gdy weszła w życie pierwsza ustawa o funduszu sołeckim (2009 r.), skorzystało z niego 1178 samorządów gminnych, a w 2016 r. już 1498 (od wejścia w życie obowiązującej obecnie ustawy z 21 lutego 2014 r.). Pieniądze ułatwiły w ubiegłym roku realizację inicjatyw mieszkańców w 27,5 tys. sołectw zamieszkanych przez ponad 11 mln osób. Gminom opłaca się rezerwowanie dla sołectw pieniędzy, rośnie bowiem aktywność mieszkańców, widać też korzyści gospodarcze. Na terenach atrakcyjnych turystycznie, dzięki funduszowi m.in. pięknieją otoczenie, powstają place zabaw i świetlice, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, wioski tematyczne. Nie bez znaczenia jest także wpływ pieniędzy z funduszu na podnoszenie jakości życia i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

Unikat w skali Europy

Dobrą ocenę wystawiła funduszowi w 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli, podkreślając w opinii pokontrolnej, że dzięki niemu widać większą aktywność społeczną, poszerza on wiedzę o samorządzie terytorialnym i finansach publicznych, daje nowe możliwości udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw dotyczących ich otoczenia.

Kolejne lata pokazały, że fundusz w dużym stopniu wpływa na zmiany we wsiach. Przede wszystkim – dzięki ustawie – wzmacnia sołectwa i instytucję zebrania wiejskiego, które stanowi unikat w skali europejskiej. Ponadto pomaga wyłaniać liderów i wzmacnia istniejących, wpływa na wzrost poczucia bycia gospodarzem, deleguje część władzy na dół, zwiększa szansę zorganizowania się, inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych.

– Warto też podkreślić – mówi Grzegorz Siwiński, dyrektor generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, – że fundusz sołecki to pierwszy masowo realizowany budżet partycypacyjny, kształtujący demokratyczne postawy, prowokujący dyskusje, pokazujący sposób i kondycję zarządzania w gminie. Ponadto, zgodnie z intencją ustawy z 2014 r., jest bodźcem do szukania innych funduszy.

Zachętą dla gmin do wprowadzania funduszu sołeckiego jest zapis w ustawie, który zapewnia zwroty przez państwo do ich budżetów. W pierwszych latach obowiązywania funduszów zwroty wynosiły 10, 20 lub 30% i zależały od zamożności gminy. Po zmianie ustawy jest to 20, 30 lub 40%.

5 kroków jak sięgnąć po środki z funduszu sołeckiego

Skorzystanie z funduszu sołeckiego wymaga spełnienia kilku warunków.

Rada gminy musi wyrazić zgodę na wydzielenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, podejmując uchwałę w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcia mają być wykonane. Zgodnie z ustawą z 2014 r. wystarczy, że rada gminy raz uchwali taką ustawę i obowiązuje ona bezterminowo. Wójt musi przekazać wszystkim sołtysom informację, jaka konkretnie kwota z funduszu sołeckiego przysługuje każdemu sołectwu na następny rok. Zobowiązany jest zrobić to najpóźniej do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcia mają być wykonane. Wysokość wsparcia obliczana jest na podstawie tzw. kwoty bazowej (zależy m.in. od dochodów gminy) i liczby mieszkańców sołectwa. Co ważne, sołtys, rada sołecka i mieszkańcy muszą wiedzieć, czy wybrane przez nich przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, bo tylko na takie można wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Sołtys i rada sołecka powinni sierpień i początek września przeznaczyć na przygotowanie zebrania wiejskiego (zawiadomić mieszkańców i zachęcić do udziału, podać kwotę do rozdysponowania, umożliwić pisemne zgłaszanie pomysłów, przygotować plan zebrania i jego reguły). Na zebraniu uchwala się wniosek wskazujący przedsięwzięcia do realizacji z kwoty dla sołectwa na następny rok. Bez wniosku nie ma możliwości skorzystania z funduszu. Sołtys powinien wybrać odpowiedni termin zebrania wiejskiego – nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ ma obowiązek przekazać uchwalony wniosek najpóźniej do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. Prowadzący zebranie ma obowiązek pamiętać, że wniosek sołectwa musi spełniać wymogi ustawowe: być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie (art.5 ust.1 i 2 ustawy o funduszu sołeckim); może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub minimum 15. pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2); wskazywać konkretne przedsięwzięcia, a nie dotację dla instytucji czy organizacji pozarządowej (art. 5 ust. 3), zawierać szacunek kosztów i uzasadnienie (art. 5 ust. 3); być przekazany wójtowi najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (art.. 5 ust. 4); przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy (art. 2 ust. 6); szacunek kosztów musi mieścić się w kwocie przypadającej sołectwu z puli funduszu (art. 5 ust. 3 wynikający z art. 3 ust. 2).

Prawomocne zebranie wiejskie to zebranie zwołane zgodnie ze statutem sołectwa, przeprowadzone przez osobę kompetentną w tym zakresie, z udziałem wymaganej statutem minimalnej liczby uprawnionych mieszkańców.

Konkretne przedsięwzięcia to na przykład organizacja zawodów sprawnościowych dla strażaków czy zakup mundurów dla nich, zakup patelni i produktów spożywczych dla koła gospodyń wiejskich na konkurs potraw lokalnych albo strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego.

Potrzebne zmiany

Pozytywne oceny dotychczasowego funkcjonowania funduszów sołeckich nie oznaczają, że wszystko działa doskonale. Przede wszystkim, co podkreślają mieszkańcy, sołtysi i eksperci, czas na dyskusję publiczną na temat statusu prawnego sołectwa, które obecnie nie ma osobowości prawnej, a nawet tzw. ułomnej osobowości prawnej, która pozwala na wykonywanie czynności prawnych w ograniczonym zakresie. Sołectwa nie mogą m.in. zawierać umów z wykonawcami na remont wiejskiej świetlicy albo formalnie zlecać firmom wykonanie urządzeń na plac zabaw, do skate parku czy siłowni plenerowej. Sołectwa nie mają własnego, odrębnego od gminy budżetu, ani własnych kont bankowych.

Poza kwestią osobowości prawnej dla sołectw ważną kwestią dla nich jest sprawa przyjmowania bądź nie wskazań sołtysa, na co mają być przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego. Do ustawy o funduszu sołeckim należy wprowadzić przepis obligujący wójta do informowania sołtysa nie tylko o tym, jaka jest podstawa formalna odrzucenia wniosku sołectwa wskazującego przedsięwzięcia do sfinansowania z tego funduszu. Konieczne jest, by wójt był ustawowo zobowiązany do wskazania merytorycznej podstawy odrzucenia wniosku, czyli wyjaśnienia, jaki konkretnie błąd popełniono. Umożliwi to poprawienie wniosku, bez zgadywania, o co chodzi, co często nie pozwala na wprowadzenie zmian.

Udoskonalenie ustawy usprawniłoby funkcjonowanie funduszu, zwiększyło aktywność mieszkańców, uniezależniło sołectwa od dobrej woli samorządów gminnych.

Jolanta Zientek-Varga

