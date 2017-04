Zdalna Opieka Senioralna – czy to możliwe w polskich realiach

Demografia nie pozostawia złudzeń: za 20 lat co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Czy funkcjonujące w Polsce systemy wsparcia, które mają najbliżej do seniora, dadzą sobie radę ze starzeniem się społeczeństwa?

Samorządy całkiem sprawnie radzą sobie z kwalifikacją seniorów do usług opiekuńczych i rozdziału miejsc w domach pomocy społecznej. Gorzej – co wytyka ubiegłoroczny raport NIK o wsparciu osób starszych przez gminy i powiaty – gdy weźmiemy pod lupę inne formy pomocy, takie jak m.in. mieszkania chronione, środowiskowe i rodzinne domy pomocy czy placówki dziennego pobytu. Na szarym końcu znajdują się nowinki techniczne, które wprzęgane są w systemy wsparcia dla seniorów. W tej ostatniej grupie pojawiają się – i jest to dobry znak – ciekawe pomysły i inicjatywy, które ludziom starszym czynią życie bardziej spokojne i bezpieczne.

Ramka

W jednym z ostatnich raportów Instytutu Spraw Publicznych zawarto wyniki badań ankietowych osób starszych. 52% respondentów wskazało, że nie czuje się bezpiecznie i z niepokojem patrzy w przyszłość.

Szczecin stawia na nowe technologie

„Przycisk życia” zainstalowany w Szczecinie zasługuje na szczególną uwagę, chociaż jego zasięg jest nieduży, bo dotyczy zaledwie 50 osób. Ten system monitoringu poprawia bezpieczeństwo seniorów oraz pozwala szybko wezwać pomoc w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. „Przycisk życia” należy do jednego z działań II Porozumienia dla Szczecina w ramach obszaru „Senior w mieście”. Istotą tego programu jest zapewnienie właściwej opieki i warunków zachęcających ludzi starszych do bardziej niż dotąd aktywnego spędzania czasu w domu i poza nim. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina projekt, który potocznie można nazwać „GPS-em dla seniora”, zakwalifikował jako kolejny etap opieki nad ludźmi starszymi i wprowadzony w odpowiedzi na oczekiwania tej grupy społecznej. Prezydent zapewnia, że „…dziś jest to pilotaż programu, ale w następnych latach będzie rozszerzany, by wsparciem zostali objęci wszyscy mieszkańcy, którzy tego potrzebują”.

„Przycisk życia” (fachowa nazwa – Active Track) jest prostym narzędziem, mającym zastosowanie w różnych sytuacjach charakterystycznych dla ludzi w wieku starszym. Urządzenie przypominające wyglądem pilota do telewizora czy telefon mobilny, jest łatwe w obsłudze. Dzięki niemu szybko i precyzyjnie lokalizujemy miejsce, w którym znalazł się człowiek, oraz mamy kontakt w czasie rzeczywistym, niezbędnym do zainicjowania natychmiastowej pomocy. Active Track sprawdza się w teleopiece i telemonitoringu seniorów mieszkających samotnie i samodzielnie. Przydaje się w opiece nad pacjentami chorymi na Alzheimera czy epilepsję oraz osobami przechodzącymi leczenie lub rekonwalescencję. „Przycisk życia” przydaje się np. w zarządzaniu przebiegiem tras wycieczek dla seniorów, dostarczaniu ważnych przesyłek i paczek dla podopiecznych i podczas monitoringu długotrwałego samodzielnego przebywania w domu.

GPS dla seniora z dwukierunkową komunikacją głosową, do centrum monitoringu wysyła sygnały z prośbą o kontakt, wykrywa upadki, bezruch i zasłabnięcia oraz alarmuje o odchyleniach od ustalonego programu. Funkcja GeoFencing monitoruje zaplanowaną trasę i śledzi jej faktyczny przebieg. Gdy urządzenie odnotuje nieprawidłowości (np. opuszczenie wyznaczonego obszaru) wysyła informację alarmującą. Active Track przesyła dane z satelitów poprzez sieci bezprzewodowe Internet i GSM. Mówiąc prościej – rodziny lub opiekunowie sami tworzą bezpieczne strefy, programują alarmy ich przekroczenia i sprawdzają, gdzie znajduje się użytkownik urządzenia. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa Centrum Monitoringu i Opieki MobiCare przekazuje informację do rodziny lub opiekunów bądź wzywa niezbędną pomoc.

Centrum Opieki funkcjonuje non stop. Natychmiast reaguje na wezwania alarmowe, inicjuje kontakt z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, opiekunami i wskazanym centrum kryzysowym. Wzywa służby ratunkowe, a w sytuacji alarmowej prowadzi rozmowę uspokajającą z poszkodowanym.

W Szczecinie od października ub.r. „przyciski życia” zamontowano w domach 50 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miesięczny koszt obsługi jednego urządzenia nie przekracza 80 zł. Fundusze na rok bieżący i lata następne samorząd zapewnił w budżecie. Pierwszy sygnały o funkcjonowaniu „GPS-u dla seniora” są korzystne. Objęci programem chwalą prostotę obsługi oraz podkreślają, że mają większe poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy socjalni MOPR i opiekunowie regularnie gromadzą informacje od osób posługujących się „przyciskiem życia”, by poprawić jego funkcjonowanie.

Zdalna opieka w Krakowie

Ponad 1500 pacjentów korzysta ze zdalnego systemu usług medycznych, świadczonego przez utworzone w 2014 roku Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care, należące do Centrum Medycznego iMed24 w Krakowie. Poza kardiologią i położnictwem e-Care zajmuje się teleopieką nad ludźmi w starszym wieku. Z pomocy centrum może skorzystać w dowolnym miejscu każdy polski senior. Pacjenta z numerem 1500 przyjęto w samorządowym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Lecznica ta ma na swoim koncie kilka nowatorskich rozwiązań z zakresu telemedycyny, m.in. domową opiekę dla kobiet w ciąży.

Rosnąca liczba osób, w tym w starszym wieku, korzystająca z zaprezentowanych rozwiązań potwierdza, że zdalna opieka medyczna ma przed sobą przyszłość. Pacjenci nie muszą leżeć w szpitalu. Centrum zbiera, przechowuje, przetwarza i analizuje pakiety danych, które z przenośnych urządzeń znajdujących się w dyspozycji podopiecznych przesyłane są automatycznie do centralni zdalnej opieki medycznej. Pacjenci podkreślają, że taki rodzaj opieki pozwala im czuć się komfortowo, gdyż skraca się czas reakcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Cyfrowe zdrowie

W marcu br. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele Comarch Helthcare i Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia podpisali umowę na przeprowadzenie pilotażowego projektu „Miasto zdrowia”. Przez sześć miesięcy stan zdrowia 50 mieszkańców Zabrza kontrolować będzie zdalnie zespół lekarzy. Pacjenci wyposażeni zostaną w urządzenia z „przyciskiem życia”, regularnie wykonujące wielodniowe badania oraz przypominające o zażywaniu leków. Projekt jest częścią większego programu dla kilku polskich miast. Firma Comarch fundusze na ten cel pozyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Starzenie się społeczeństwa połączone ze stylem życia stymulującym rozwój chorób cywilizacyjnych, przy jednoczesnym spadku liczby lekarzy i idących w górę kosztach opieki medycznej zmuszają do sięgania po niekonwencjonalne metody opieki zdrowotnej. Jedną z odpowiedzi na ten znak czasu jest zdalna opieka senioralna: monitoring stanu podopiecznego poza instytucją medyczną.

Ważne

Nowoczesne rozwiązanie – Zdalna Opieka Senioralna wspiera kontakty z osobami starszymi, rezydującymi w domach rodzinnych lub placówkach zinstytucjonalizowanych. Teleopieka medyczna zdalnie monitoruje stan zdrowia seniora oraz podtrzymuje szybki kontakt diagnostyczno-terapeutyczny pacjenta z zespołem specjalistów. To daje szansę na stworzenie indywidualnej metody opieki nad ludźmi w wieku podeszłym. Usługi Zdalnej Opieki Medycznej są dobrym przykładem kompleksowego podejścia do ludzi starszych.

Piotr Schick