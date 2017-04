Samorząd przyszłości – czyli jak powinien ewaluować system samorządowy

Samorząd terytorialny od lat boryka się z wieloma problemami – dokładanie nowych zadań bez gwarancji finansowania, reformy oświaty czy nadmierne zadłużanie się. Ale obecnie samorząd to także ośrodek kreowania innowacyjności, inwestycji w kulturę i dbanie o przyszłe pokolenia. Aby sprawniej realizować potrzeby mieszkańców konieczne są zmiany m.in. w zakresie zarządzania urzędem, podziału kompetencji czy kontroli.

z Jerzym Stępniem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prorektorem Uczelni Łazarskiego, przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – współtwórcy reformy samorządowej z lat 1990 i 1999 – rozmawia Renata Maciejczak

Panie Sędzio, 27 maja przypada Dzień Samorządowca, święto całego środowiska samorządowego – jest to pamiątka pierwszych wyborów do samorządu z 1990 roku – ten dzień zawsze przypomina o roli i znaczeniu samorządu w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – czy dzisiaj ta data nabiera nowego znaczenia? Czy według Pana obawy związane z zagrożeniem samorządności są uzasadnione. Podczas Forum Samorządowego mówił Pan, że „skończyło się państwo prawa” i „zagrożone są podstawowe prawa obywatelskie”. To były bardzo mocne słowa.

– Będę bronił tej tezy, wypowiedzianej notabene przez prof. Andrzeja Zolla w dniu 21 listopada 2015 r. w formie komentarza do zachowania się prezydenta Andrzeja Dudy w poprzednim dniu, kiedy podpisał pierwszą ustawę, tzw. naprawczą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno tryb jej uchwalenia, jak też okoliczności, w jakich przyjmował nocą ślubowanie od tzw. sędziów dublerów czy „ułaskawienie” osoby niewinnej, jaką w tym momencie był jeszcze nieprawomocnie przecież skazany pan Mariusz Kamiński – wszystko to wprowadzało nas wszystkich w całkowicie inną rzeczywistość prawną. Później było już tylko gorzej, ale zdemolowanie państwa prawa miało miejsce w tych pierwszych dniach po wyborach październikowych. Ja użyłem nawet słowa „rewolucja” dla procesu, któremu zostaliśmy poddani.

Zastanówmy się przez chwilę i odpowiedzmy na pytanie, czy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpiła jakaś poprawa na którymś z odcinków życia państwowego? Obserwujemy permanentną dewastację państwa i właściwie wszystkich jego instytucji. Na dodatek rząd spycha nasze państwo na margines życia międzynarodowego – zarówno w układzie globalnym, jak i w ramach Unii Europejskiej. Ostatnio zaczynają się próby ograniczania podstawowych praw obywatelskich – dotyczy to prawa zgromadzeń czy biernego prawa wyborczego. Mało powiedzieć, że budzi to niepokój. Już od ponad roku znajdujemy się w okolicznościach, których nie mogliśmy się spodziewać jeszcze bezpośrednio po ostatnich wyborach, a teraz musimy się już mobilizować w obronie konstytucyjnej pozycji sądów i Krajowej Rady Sądownictwa, która ma za zadanie bronić przecież niezależności sądów i niezawisłości sędziów przede wszystkim przed politykami.

Z drugiej strony widać, jak przedstawiciele samorządu jednoczą się, powstał Samorządowy Komitet Protestacyjny, podobnie można traktować zdecydowany głos mieszkańców Legionowa w sprawie przyłączenia do Warszawy. To oznacza, że ludzie są świadomi i wiedzą, jak korzystać ze swoich praw. Samorząd jest obecnie ostoją i może to, paradoksalnie, szansa na jego wzmocnienie.

– Oby tak było, jak Pani przypuszcza. Każdy kryzys może być inspiracją do poszukiwania rozwiązań korzystniejszych, lepiej odpowiadających potrzebom. Trybunał Konstytucyjny nadal się jawi szerokim kręgom jako coś odległego i wręcz abstrakcyjnego, zaś w przypadku samorządu sprawa przedstawia się zgoła odmiennie. Ludzie przywykli już do samorządu, wiedzą, że jest on nową jakością w stosunku do systemu rad narodowych z czasów PRL. Widzą, jakie dzięki samorządowi zaszły zmiany w ich małych ojczyznach. Dlatego wynik referendum w Legionowie nie jest dla mnie zaskoczeniem. Obecnie rządzący mają inną wizję państwa od tej, która przyświecała całej reformie samorządowej. Chcieliby państwa zcentralizowanego, kontrolowanego na dodatek przez jedną partię. Współcześnie to anachronizm, który nie tylko samorządowcy, ale tzw. zwykli ludzie doskonale już czują. Stąd ta mobilizacja. Mam wrażenie, że rządzący nie zdają sobie do końca sprawy z tego, z jaką rzeczywistością się konfrontują.

Jak Pan ocenia pomysł powiększenia Warszawy, to przecież nie jest nowe rozwiązanie, a ustawa o związkach metropolitalnych była uchwalona w 2015 roku. Wiele raportów i opracowań pokazuje, że duże jednostki będą ośrodkami rozwoju. Może duża Warszawa to nasza przyszłość?

– Nie zgadzam się z tezą, że to jest nie nowe rozwiązanie. Ustawa metropolitalna, ta uśpiona, czy raczej ukatrupiona, była zbudowana na poszukiwaniu consensusu. Tu wszystko narzuca się z góry, likwiduje przy okazji kilka powiatów, demoluje kilka innych, wprowadza się mętlik ustrojowy i organizacyjny – a wszystko to z myślą o celu wyłącznie wyborczym. Na dodatek robi się to z zaskoczenia, najpierw upubliczniając projekt i następnie pozorując debatę publiczną. Może warto przypomnieć, że poprzednie reformy, te z lat 1990 i 1998 poprzedzone były opublikowaniem tez, później odbywały się niezliczone konferencje, konsultacje. Na reforma gminną pracowaliśmy przy otwartej kurtynie od lipca 1989 r do chwili uchwalenia ustawy w marcu 1990 r., założenia reformy powiatowej i wojewódzkiej maglowane były ponad sześć lat. Wszystko było przewidziane w szczegółach. Dziś mam wrażenie, że rządzący chcieliby ten dorobek zniszczyć.

Co Pan sądzi o kadencyjności? Czy rozwiązanie wydłużenia kadencji do pięciu lat i ograniczenia do dwóch ma uzasadnienie?

– Jestem jej przeciwnikiem – i to zarówno ze względów merytorycznych, jak i konstytucyjnych. Mamy już w kraju przypadki, że długoletni rządzący miastami potrafią usunąć się z tej pierwszoplanowej pozycji, wskazać swojego następcę i rządzić nadal z tylnego siedzenia. A nie widzimy przypadkiem, jak to się robi teraz w rządzie? Ten przykład ma być upowszechniony?

Ale stokroć ważniejszy jest tu aspekt konstytucyjny. Propozycja ograniczenia pełnienia funkcji do dwóch kadencji jest w istocie pozbawieniem tych osób biernego prawa wyborczego. Tak się właśnie ogranicza i likwiduje demokracje – poprzez odebranie biernego prawa wyborczego pewnej kategorii osób. Mamy tu do czynienia z zamachem na samo jądro demokracji, choć mam wrażenie, rządzący nie zdają sobie w pełni z tego sprawy w swym zaślepieniu. Jestem przekonany, że za chwilę usłyszymy w tej sprawie głos Rady Europy.

Czy jest coś takiego w ustroju samorządu, co uważa Pan, że powinno zostać zmienione, zreformowane, wymaga korekty?

– Mógłbym na dobrą sprawę opisać nasze reformy jako ciąg porażek po stronie niewielkiej grupy reformatorów z początku transformacji. Nie wszystko poszło po naszej myśli. Chcieliśmy np., aby na wójt (burmistrz, prezydent) stali na czele rady, a urzędem zawiadywał profesjonalny dyrektor (city manager), ale to się nie udało. Wyobrażaliśmy sobie, że będzie Krajowy Związek Gmin, by był mocny partner dla rządu. Obecnie mamy niewielkie słabe związki poszczególnych rodzajów gmin, które są łatwo rozgrywane przeciwko sobie w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. Uważaliśmy, że podział zadań na własne i zlecone jest już przestarzały. To było dobre na początku XIX w. w Prusach z epoki podporządkowania Napoleonowi. Zadania powinny być rozdzielane z zastosowaniem zasady pomocniczości. Teraz rząd dodaje nowe zadania, nazywa je własnymi, ale nie dosypuje pieniędzy, bo zadania są własne – i śmieje się w kułak.

W jakim kierunku powinna pójść kolejna reforma administracyjna? Mamy stałą debatę o roli wojewody, znaczeniu marszałków czy likwidacji powiatów? Jak widzi Pan samorząd za kilkanaście lat?

– Polski samorząd musi wejść w okres profesjonalizacji. Dotychczas bazowaliśmy na amatorskim w gruncie rzeczy zarządzaniu, bo to, że ktoś jest długo burmistrzem nie czyni z niego jeszcze przecież profesjonalisty. Musimy oddzielić w samorządzie funkcje polityczne (z wyboru) od administracyjnych (umowa o pracę w wyniku konkursu). Na czele urzędu powinien stać bardzo dobrze wykształcony urzędnik, wyłoniony z konkursu, ale który ma odpowiednie wykształcenie i który zgromadził pokaźny zasób doświadczeń, pełniąc inne funkcje w administracji. To musi być człowiek administracyjnie, a nie partyjnie sprawdzony. Od polityków nie musimy wymagać wiedzy na poziomie profesjonalnym – oni są od wskazania celów, ale od tego, jak to zrobić, są właśnie urzędnicy, oczywiście na najwyższym poziomie fachowości. Podział na przewodniczącego rady i wójta, starostę, marszałka jest absolutnie zbędny i trzeba tę rzecz uprościć.

Osobiście byłbym zdania, że decyzje w pierwszej instancji powinien podejmować właśnie dyrektor gminy, a odwołanie powinno iść do kolegium przy radzie. Niepotrzebne byłyby wtedy samorządowe kolegia odwoławcze, które są rezultatem pewnych błędów ustrojowych oraz gry interesów lobby prawniczego. Moim zdaniem są zbyteczne. Od kontroli sądowej są sądy administracyjne. Ich rola powinna zostać wzmocniona poprzez likwidację rozstrzygnięcie wojewody. Analiza rozstrzygnięć wojewody prowadzi do wniosku, że powinien on mieć jedynie prawo zaskarżenia uchwały rady do sądu administracyjnego. Taką koncepcję rozważaliśmy w 1989 r., ale ostatecznie daliśmy wojewodom prawo do uchylania uchwał rad, ponieważ nie było wówczas wojewódzkich sądów administracyjnych i w związku z tym baliśmy się, że NSA zostanie zawalony sprawami z tego tytułu. Dziś możemy do pierwotnej koncepcji już wrócić.

Swoją drogą wojewodzie nigdy nie udało się nam narzucić właściwej pozycji – czyli organu nadzorczego dla samorządu, przedstawicieli rządu w terenie. Jest on nadal niepotrzebnie współgospodarzem województwa, a gospodarz powinien być jeden: samorząd wojewódzki.

Oczywiście trzeba wzmocnić powiaty – co najmniej w skali, jaka obwiązywała w 1999 roku. Wydaje się, że mała gmina nie może prowadzić sensownej polityki w zakresie planowania przestrzennego. Tak jak w miastach-powiatach to zadanie powinno być w rękach powiatu. Jestem zwolennikiem PIT gminnego i włączenia części VAT w finanse samorządowe. Itd., itd., ale na ten temat trzeba by napisać książkę.

Samorząd się sprawdził, bo nie mógł się nie sprawdzić. Nad tą instytucją Europa pracowała ponad dwa tysiące lat, bo jego początki to Lex Municipium z 44 roku p.n.e. Byle tylko nie przychodziło nam do głowy psuć tego, co poprzednie pokolenia wypracowały, a mam wrażenie, że co rusz pojawiają się „cudotwórcy”, którym coś się przyśniło, dopiero co się obudzili i koniecznie chcą natychmiast być zbawcami Ojczyzny.

