Ważne zmiany w procedurze odwoławczej po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

W ustawie przyjętej przez Sejm 9 marca 2017 r. o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw przewidziano szereg zmian obejmujących całe postępowanie administracyjne. Jedna z najbardziej znaczących obejmuje reformę postępowania odwoławczego. Składa się na nie rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji, obowiązek sporządzenia przez organ odwoławczy wiążących wytycznych dla organu I instancji, wprowadzenie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, rozpatrywanego przez wojewódzki sąd administracyjny oraz możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania.

Zmiany w postępowaniu odwoławczym zaczynają się już na poziomie pisma wszczynającego postępowanie odwoławcze, bowiem strony będą mogły skorzystać z możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się odwołania będzie wymagało złożenia stosownego oświadczenia. Oświadczenie będzie musiało zostać złożone w formie pisemnej i przesłane do organu pocztą, względnie złożone osobiście. Nie jest wymagana żadna szczególna, inna niż pisemna, forma oświadczenia, a zatem oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania można również złożyć na egzemplarzu decyzji, który znajduje się w aktach sprawy.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania rodzi poważne konsekwencje dla postępowania administracyjnego – decyzja, co do której zrzeczono się możliwości wniesienia odwołania, staje się ostateczna i prawomocna. Warunkiem jest oczywiście zrzeczenie się odwołania przez wszystkie strony postępowania.

Skarga do sądu zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wraz z ustawą z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) zmienione zostaną również przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.). Dotychczas zaskarżenie decyzji organów, które nie posiadają organów wyższego stopnia, każdorazowo wymagało uprzedniego złożenia i rozpoznania przez ten sam organ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozwiązanie takie było krytykowane, jako zapewniające jedynie iluzoryczne prawo do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ sprawa była drugi raz rozstrzygana przez ten sam organ, z reguły w identyczny sposób. Z tego względu w znowelizowanym art. 52 § 3 p.p.s.a. stronie zostanie przyznane prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego bez wcześniejszego występowania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd administracyjny w takiej sytuacji będzie oceniał legalność postępowania faktycznie jednoinstancyjnego, które będzie stanowiło dopuszczalny wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Możliwość złożenia skargi nie będzie jednak wyłączała prawa strony do żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przez ten sam organ. To stronie jako dysponentowi postępowania odwoławczego pozostawiony zostanie wybór co do formy zaskarżenia takiej decyzji. Jeżeli w sprawie występuje kilka stron postępowania, może się zdarzyć, że jedna z nich złoży skargę do sądu administracyjnego, a druga wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takiej sytuacji nowe przepisy dadzą pierwszeństwo wnioskowi o ponowne rozpatrzenie sprawy, a skarga zostanie rozpoznawana przez organ jako kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie zostanie ona wówczas przekazana do sądu administracyjnego, a gdyby już do tego doszło, sąd poinformowany przez organ o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przekaże taką skargę organowi. W takiej sytuacji organ będzie miał obowiązek zawiadomienia strony o uznaniu skargi za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzupełniające postępowanie dowodowe

W dotychczasowym stanie prawnym przeprowadzenie postępowania dowodowego przez organ odwoławczy nie było obowiązkowe, a wręcz należało do rzadkości. W doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmowało się, że przeprowadzenie uzupełniających dowodów w postępowaniu odwoławczym jest możliwe tylko wówczas, gdy zgromadzony materiał dowodowy był niewystarczający. Powszechnie przyjmowało się również, że skoro postępowanie dowodowe przed organem II instancji nie może naruszać zasady dwuinstancyjności, niedopuszczalne jest prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, gdy organ I instancji zaniechał zebrania materiału dowodowego w całości i konieczne jest zebranie wszystkich dowodów niemal od początku.

Zasady te nie tracą na aktualności, bowiem dotychczasowy art. 136 k.p.a. pozostaje niezmienny i zostaje oznaczony jako § 1 tego artykułu. Jednocześnie jednak w sposób znaczący rozbudowano zasady uzupełniającego postępowania wyjaśniającego, dodając do tej jednostki kolejne normy.

W nowym stanie prawnym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy będzie mogło odbyć się pod następującymi warunkami:

decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,

konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,

wszystkie strony złożyły w odwołaniu zgodny wniosek o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, a gdy wniosek złożyła jedna ze stron – pozostałe wyraziły zgodę na przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego.

Wprowadzone zasady mają zagwarantować, że tylko na zgodny wniosek stron organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, przy spełnieniu pozostałych dwóch warunków. Dotychczas stwierdzenie naruszenia przepisów postępowania oraz konieczności wyjaśnienia zakresu sprawy, który ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, stanowiło przesłankę uchylenia decyzji oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Skutkiem przeprowadzenia uzupełniającego postępowania wyjaśniającego będzie jednak to, że organ pozbawiony będzie możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W takiej sytuacji organ odwoławczy będzie zobowiązany na mocy art. 138 § 2b k.p.a. do wydania orzeczenia reformatoryjnego, co ma znacząco skrócić postępowanie. Jednocześnie jednak zachwiana zostanie zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego i z tego powodu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez organ odwoławczy zawsze będzie wymagało zgodnego wniosku stron. Jak się wydaje, strona niezadowolona z rozstrzygnięcia organu odwoławczego nie będzie mogła skutecznie zarzucać naruszenia zasady dwuinstancyjności skoro złożyła wspólnie z pozostałymi stronami wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez organ II instancji, względnie zgodziła się z wnioskiem innej strony w tym przedmiocie.

W „nowym postępowaniu odwoławczym” przewidziano również możliwość zlecenia przez organ II instancji, przeprowadzenia określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania. Skorzystanie z takiej możliwości powinno być oparte przede wszystkim na takich czynnościach, które mogą przyspieszyć postępowanie, jak np. odebranie oświadczenia od świadka, który mieszka w pobliżu siedziby organu I instancji, przeprowadzenie wizji lokalnej lub sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Dotychczasowe przepisy art. 136 k.p.a. nie pozwalały na zlecenie przeprowadzenia pojedynczych czynności postępowania wyjaśniającego organowi I instancji.

Wytyczne dla organu administracji

Nowym zobowiązaniem nałożonym na organ odwoławczy jest również wskazanie w uzasadnieniu decyzji kasatoryjnej, a więc uchylającej decyzję I instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Organ I instancji będzie zobowiązany wziąć pod uwagę i samodzielnie ocenić okoliczności, na które wskazał organ odwoławczy. Wytyczne te nie będą jednak mogły dotyczyć treści rozstrzygnięcia. W znowelizowanych przepisach k.p.a. wprost wskazuje się, że organ odwoławczy ma obowiązek zawrzeć w tego rodzaju decyzjach wytyczne co do wykładni przepisów prawa, jeśli organ I instancji sam dokonał wcześniej błędnej wykładni.

Dzięki temu rozwiązaniu organ I instancji nie będzie powielał błędów w zakresie zastosowanych przepisów prawa, ponieważ przekazane mu wytyczne będą obejmowały zarówno ocenę postępowania dowodowego, sposób ustalenia stanu faktycznego, jak też ocenę prawną potencjalnie występujących okoliczności, jeżeli poprzednio dokonana była wadliwa.

Sprzeciw

Nie można zapomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie w postępowaniu odwoławczym. Na podstawie nowego art. 64a p.p.s.a. decyzję kasatoryjną będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego sprzeciwem. Sprzeciw co do zasady będzie pismem, które odpowiada skardze do sądu administracyjnego, jednak z kilkoma odstępstwami:

od daty doręczenia decyzji kasatoryjnej strona będzie miała 14 dni na wniesienie sprzeciwu, sąd rozpozna sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od daty wpływu sprzeciwu do sądu, sprawa będzie mogła zostać przekazana do rozpoznania na rozprawie, zakres oceny sądu zostanie ograniczony wyłącznie do przesłanek wydania decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.

Szczególnie ostatnia kwestia zasługuje na uwagę. Sąd administracyjny bowiem, inaczej niż ma to miejsce w przypadku rozpoznania skargi, będzie brał pod uwagę wyłącznie zaistnienie przesłanek do wydania decyzji kasatoryjnej. Nie będzie władny odnosić się do meritum sprawy czy też innych aspektów postępowania administracyjnego. Stwierdzając naruszenie art. 138 § 2 k.p.a., sąd uchyli decyzję – i co istotne – na wyrok taki nie będzie przysługiwała skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli natomiast wojewódzki sąd administracyjny oddali sprzeciw, stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi kasacyjnej na zasadach ogólnych, jednak rozpoznawanej w sposób przyspieszony – w ciągu 30 dni od daty wpływu skargi kasacyjnej.

Zadania dla organów administracji publicznej

Mimo że nowelizacja procedury administracyjnej niewątpliwie zmierza do przyspieszenia i uproszczenia postępowania administracyjnego, to stawia przed organami administracji publicznej poważne wyzwania. To na organie odwoławczym ciążyć będzie bowiem obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na zgodny wniosek stron oraz udzielenia wiążących wytycznych w przypadku wydania decyzji kasatoryjnej. W decyzji organ będzie musiał pouczyć strony o możliwości zrzeczenia się odwołania, a następnie zbadać, czy dokonały go wszystkie strony, od czego zależeć będzie termin, w którym decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Wszystkie te obowiązki niewątpliwie przyczynią się jednak do podwyższenia standardów stosowania przepisów postępowania administracyjnego.

Konrad Młynkiewicz

radca prawny, dyrektor Dzialu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

