Wznowienie postępowania a wyłączenie pracownika

Zakończone ostateczną decyzją administracyjną postępowanie może podlegać wznowieniu. W takim przypadku we wznowionym postępowaniu nie może brać udział pracownik, który brał udział w wydaniu ostatecznej decyzji, ponieważ decydowałby o pozostawieniu w obrocie prawnym decyzji przez siebie wydanej.

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 145 § 1 oraz art. 145a i art. 145b ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) może dojść do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną. Ocenę prawidłowości postępowania pierwotnego przeprowadza organ dopiero po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania. Zgodnie z art. 149 § 2 k.p.a. postanowienie to stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny, czy faktycznie zaistniała wskazywana przesłanka wznowienia, oraz oceny co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Z orzecznictwa

Granice rozpoznania sprawy po wznowieniu postępowania wyznacza podana we wniosku podstawa wznowienia. Tylko w postępowaniu wznowieniowym wszczętym z urzędu to organ jest pełnym dysponentem postępowania i może samodzielnie wskazywać przesłanki wznowienia.

Wyrok NSA z 12 października 2012 r., sygn. akt II OSK 1925/12

Postępowanie wyjaśniające, co do zasady, ogranicza się zatem do weryfikacji wadliwości postępowania stanowiącego podstawę wznowienia a następnie weryfikacji, czy wadliwość ta powoduje konieczność uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Jedynie w przypadku wznowienia postępowania ze względu na brak udziału strony w postępowaniu uznaje się, że ocena prawidłowości decyzji pierwotnej następuje nie tylko przez pryzmat zarzutów dotyczących interesu prawnego strony pominiętej, na co zwrócił uwagę NSA w wyroku z 28 lutego 2007 r. (sygn. akt II OSK 184/06).

Cechą charakterystyczną instytucji wznowienia jest przeprowadzanie oceny prawidłowości decyzji zgodnie z art. 150 § 1 k.p.a. przez organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Jeśli zatem w postępowaniu zwyczajnym nie było wniesione odwołanie od decyzji, to organem rozpoznającym sprawę wznowienia będzie ten sam organ, który kwestionowaną decyzję wydał. W praktyce, zwłaszcza w przypadku mniejszych urzędów gmin, miast czy starostw, może to prowadzić do sytuacji, w której sprawa z wniosku o wznowienie trafi do tego samego urzędnika, który brał udział w wydawaniu kwestionowanej decyzji. Na taką sytuację wskazał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 18 lutego 2009 r. (sygn. akt II SA/Rz 405/08) stwierdzając, że zapewnienie stronie maksymalnych gwarancji obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy powoduje konieczność takiej wykładni art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., jaka pozwoli na wyłączenie pracownika od orzekania w sprawie z wniosku o wznowienie, jeżeli pracownik ten orzekał w trybie „zwykłym” w tej samej sprawie.

Z orzecznictwa

Jedynie piastun monokratycznego organu administracji publicznej (np. minister, wójt) nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. Natomiast jeśli to określony pracownik działający z upoważnienia takiego organu wydał decyzję, to będzie on podlegał wyłączeniu od udziału w sprawie, gdyby decyzja ta miała stać się przedmiotem ponownej oceny.

Wyrok NSA z 15 września 2010 r. sygn. akt II GSK 831/10

Należy pamiętać, że w przypadku wznowienia postępowania ewentualny udział pracownika podlegającego wyłączeniu w rozpatrywaniu wniosku stanowi kwalifikowaną wadę wznowionego postępowania administracyjnego. W ocenie WSA w Rzeszowie wyrażonej w wyroku z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Rz 1495/16) zaistnienie takiej sytuacji stanowi wystarczającą podstawę do uchylenia wszelkich rozstrzygnięć wydanych we wznowionym postępowaniu.

Kazimierz Pawlik

radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym

