Kto decyduje o oddaniu zabytku w trwały zarząd

Jednostka samorządu terytorialnego chce oddać w trwały zarząd nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków. Czy wymaga to zgody konserwatora zabytków?

Odpowiedź Nie. Oddanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości w trwały zarząd nie wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków.

Uzasadnienie Trwały zarząd stanowi jedną z form gospodarowania nieruchomościami, jaką właściwy organ Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) ma do dyspozycji na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) w stosunku do nieruchomości stanowiących własność publicznoprawną.

W kontekście obowiązujących przepisów należy wskazać, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia trzy stany prawne związane z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków, tj.:

przeniesienie prawa własności takiej nieruchomości, ustanowienie prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz nałożenie obowiązku odbudowy, remontu, przeprowadzenia prac konserwatorskich położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów.

Zgoda konserwatora

W zakresie obrotu prawnego nieruchomościami, którego skutkiem jest przeniesienie prawa własności nieruchomości, art. 13 ust 4 u.g.n. stanowi, że sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub JST, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konsekwencją takiego brzmienia przepisu, który zawiera enumeratywne wyliczenie, jest fakt, że odnosi się on wyłącznie do sytuacji przeniesienia prawa własności nieruchomości i wyłącznie na podstawie wymienionych w nim typów czynności prawnych. Niewymienione w nim czynności nie zostały tym samym objęte obowiązkiem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zasadniczo to właściwy organ Skarbu Państwa lub JST gospodarujący zasobem nieruchomości samodzielnie ma prawo wydać stosowną decyzję o ustanowieniu prawa trwałego zarządu. Ustawodawca w tym zakresie nie wprowadza żadnych obwarowań. Wydanie przez organ decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu nie skutkuje przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Daje ona jedynie tytuł prawny jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej do tego, by w określonych granicach władać, korzystać z nieruchomości, a jednocześnie w imieniu jej właściciela w granicach, o jakich mowa w art. 43 ust. 2 u.g.n., niejako sprawować (wykonywać) funkcje właścicielskie.

W przypadku wygaśnięcia prawa trwałego zarządu decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym:

resortu obrony narodowej – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej, resortu spraw wewnętrznych – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, resortu sprawiedliwości – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefem Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 46 ust. 2 u.g.n.).

Zabytkowe nieruchomości

Zarówno przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i przepisy szczególne o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zakładają czynność prawną polegającą na określeniu sposobu korzystania z nieruchomości i nałożenie obowiązku na nabywcę lub dzierżawcę przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku (art. 26 ust. 1 ustawy 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dalej: u.o.z.; art. 29 ust. 2 u.g.n.). Te przepisy znajdują zastosowanie także do sytuacji ustanowienia prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (art. 26 ust. 2 u.o.z. i art. 45 ust. 2a. u.g.n.). Przy czym literalna wykładnia powołanych przepisów wskazuje, że to organ ustanawiający prawo trwałego zarządu będzie uprawniony do tego, by w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu określić obowiązki w zakresie przeprowadzania niezbędnych prac konserwatorskich.

Obowiązki w zakresie przeprowadzania niezbędnych prac konserwatorskich zabytkowej nieruchomości należącej do samorządu określa JST w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Jednoznacznie pozwala to na stwierdzenie, że na oddanie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w trwały zarząd nie jest wymagana zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. Taka zgoda odnosi się jedynie do czynności związanych z przeniesieniem prawa własności tego typu nieruchomości.

Piotr Wancke

