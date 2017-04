Ustawa za „Za życiem”, czyli nowe obowiązki dla organów gminy

W ubiegłym roku nowością w systemie świadczeniowym była ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli program 500+ na dziecko. Ten rok to kolejna reforma w postaci ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadzająca m.in. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Kluczem ustawy jest wprowadzenie wsparcia dla szczególnej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (dalej: ustawa) określa wsparcie w zakresie:

świadczeń z opieki zdrowotnej, instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Celem uchwalonych rozwiązań jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Opieka państwa w zakresie przewidzianym w ustawie obejmuje nie tylko pomoc finansową, ale kładzie nacisk na podchodzenie do problemu w sposób kompleksowy tj. dotyczy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do diagnostyki prenatalnej, oraz dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Kto i jak udziela wsparcia

Ustawodawca założył, iż wsparcie określone w ustawie będzie realizowane przez świadczeniodawców z zakresu opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny lub inne jednostki.

Kluczowym rozwiązaniem jest zatem zwiększenie nacisku i rozwój wsparcia w zakresie usług zdrowotnych. Wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży realizowane jest przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności. Ponadto ustawodawca zakłada udzielenie szczególnego wsparcia kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Z drugiej strony, ustawodawca wprowadza szczególne wsparcie dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ponadto wsparcie obejmuje także zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy indywidualnych potrzeb danej rodziny, poprzez m.in. pomoc psychologiczną, pomoc prawną, a także pomoc w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. W tej sytuacji rośnie rola asystenta rodziny, o którym mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego pomoc ma koncentrować się na koordynowaniu różnych form wsparcia.

Świadczenia z opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:

1) badania prenatalne,

2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne,

3) wsparcie psychologiczne,

4) rehabilitację leczniczą,

5) zaopatrzenie w wyroby medyczne,

6) opiekę paliatywną i hospicyjną,

7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Ustawodawca zakłada objęcie równoległym wsparciem matki – rodziny, jak również samego dziecka. Umożliwia się korzystanie dzieciom do 18 roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. W ramach tych świadczeń objęte są opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz mają zapewnioną rehabilitację, co wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Opieka ta może być realizowana przez hospicja domowe w domu pacjenta. Z opieki może również korzystać rodzina chorego dziecka.

W sytuacji gdy rodzina nie jest w stanie dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas istnieje możliwość umieszczenia dziecka w hospicjum stacjonarnym. Rodzina chorego dziecka może skorzystać też z opieki wyręczającej, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina może przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. W sytuacji konieczności zapewnienia całodobowej opieki nad chorym dzieckiem, jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina może się ubiegać o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym.

Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii) mają prawo do wyrobów medycznych, na zlecenie, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby będzie decydowała każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Istotnym wsparciem wprowadzonym mocą projektowanych regulacji jest również zapewnienie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Takie uprawnienie przysługuje:

kobietom w ciąży, świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Dla kogo 4000 zł

Ustawodawca wprowadził również możliwość wsparcia finansowego rodzin w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ważne!

Świadczenie 4000 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek składa jedno z rodziców lub opiekunów dziecka. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli prawo do świadczenia mają jednocześnie rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski należy składać w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Świadczenie przysługuje zatem również dzieciom urodzonym w 2016 roku, pod warunkiem złożenia wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Przykład

Gdy dziecko urodziło się 5 września 2016 r., należy złożyć wniosek do 5 września 2017 r., a gdy dziecko urodziło się 10 marca 2017 r. – złożenie wniosku przypada najpóźniej na 10 marca 2018 r.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka. Każda gmina ma obowiązek wyznaczenia instytucji, która przyjmuje wnioski. De facto są to ośrodki pomocy społecznej realizujące wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego czy też świadczenia wychowawczego.

Niezbędne dokumenty

wniosek o jednorazowe świadczenie,

dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,

zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu).

zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

Magdalena Szochner-Siemińska

Podstawy prawne