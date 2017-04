Kiedy następuje doręczenie decyzji wydanej na podstawie specustawy drogowej

Przepisy specustawy drogowej do minimum okroiły postępowanie administracyjne w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Ale to właśnie fakt, że ta specustawa wprowadza szybką realizację inwestycji musi zapewniać minimalne standardy ochrony praw stron uczestniczących w tym postępowaniu.

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych została uchwalona jako specustawa (dalej: specustawa). Ma obowiązywać do końca 2023 r. Jej celem jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg publicznych.

Skutki prawomocności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Należy pamiętać, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wywiera znaczne skutki prawne. Mianowicie z art. 12 ust. 4 specustawy wynika, że nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa:

1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,

2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

– z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Powoduje to daleko idące skutki prawne zarówno dla samego wnioskodawcy, właściciela nieruchomości, ale także organu administracji, który wydał taką decyzję. Jeśli zatem własność nieruchomości objęta inwestycją przechodzi na własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu, to ustawa musi choćby w sposób minimalny objąć ochroną właścicieli nieruchomości, które podlegają wywłaszczeniom. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 czerwca 2006 r. (sygn. akt K 23/05), ze względu na priorytetowy interes publiczny, jakim jest poprawa infrastruktury, możliwe są odstępstwa, a nawet wyłączenia stosowania niektórych regulacji prawnych w związku z realizacją inwestycji drogowych, ustawodawca korzysta w tym zakresie z dużej swobody, jednakże swoboda ta powinna mieć swoje granice, bowiem ograniczona jest zasadami konstytucyjnymi. Taką właśnie granicą uproszczeń jest ochrona własności prywatnej określona w art. 64 konstytucji.

Pojęcie ostateczności decyzji

W kontekście ochrony własności ważne staje się zagadnienie ostateczności wydanej decyzji, to jest takiej, od której strona nie może się odwołać. Jednak by doszło do ostateczności decyzji, musi być ona najpierw doręczona. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Zatem w przypadku wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowych mamy do czynienia niejako z dwiema kategoriami stron. Pierwszą z nich jest sam wnioskodawca, zaś drugą stanowią wszyscy pozostali, którzy otrzymali przymiot strony w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego. I, jak już wskazano wcześniej, tylko wnioskodawca otrzymuje decyzję, a cała reszta zainteresowanych podmiotów zostaje jedynie poinformowana o decyzji.

Rodzaje doręczeń decyzji

Problem z doręczeniem zawiadomienia o wydaniu decyzji jest szczególnie ważny dla właściciela nieruchomości. Co prawda ustawodawca nakazuje takie zawiadomienie wysłać na adres właściciela lub użytkownika wieczystego ujawnionego w katastrze nieruchomości, jednak należy pamiętać, że doręczenie musi być rzeczywiste, a nie fikcyjne. Prawidłowość powiadomienia w sposób bezpośredni wpływa na ocenę naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 września 2005 r. (sygn. akt I OSK 43/05), wadliwe doręczenie powoduje bowiem bezskuteczność tejże czynności, co stwarza podstawę do jej powtórzenia. Wyłącznie skuteczne doręczenie pisma warunkuje tym samym rozpoczęcie biegu terminu procesowego, jaki przepisy procesowe łączą z jego dotarciem do adresata. Należy podkreślić, że skuteczność doręczenia zawiadomienia należy rozumieć jako dopełnienie obowiązku wysłania zawiadomienia o wydaniu decyzji także wtedy, gdy adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, a nawet gdy nie żyje albo nie jest już właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Zgodnie z k.p.a. istnieje kilka sposobów doręczeń:

doręczenie właściwe (art. 42 i art. 45 k.p.a.),

doręczenie zastępcze regulowane (art. 43 i art. 44 k.p.a.), jak również

doręczenie przez publiczne ogłoszenie (art. 49 k.p.a.).

Oczywiście przy ostatnim sposobie zawiadomienia bez wątpienia publiczne ogłoszenie obwieszczenia dokonywane jest w różnych miejscach i za pomocą różnych środków przekazu, zatem należy ustalić dzień, w którym obwieszczenie zostało zamieszczone najpóźniej i ten traktować jako dzień doręczenia przez publiczne ogłoszenie w trybie art. 49 k.p.a. (por. wyrok NSA z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 235/11).

!

Sposób doręczenia warunkuje termin, w którym zainteresowana strona może zaskarżyć decyzję.

Dotychczas w tym zakresie panowała dychotomia, ponieważ jak wskazywało kilka wyroków NSA (np. wyrok z 2 września 2014 r., sygn. akt II OSK 962/13; wyrok z 14 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2198/12), że początek biegu terminu do odwołania powinno liczyć się od daty doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, a część składów NSA wskazało, że termin do zaskarżenia decyzji dla właściciela i użytkownika wieczystego biegnie od 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wyroki NSA: z 8 października 2013 r., sygn. akt II OSK 2097/13; z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II OSK 1770/14 oraz z 15 października 2014 r., sygn. akt II OSK 1997/14).

Obecnie ta kwestia została już uregulowana mocą uchwały NSA z 27 lutego 2017 r. (sygn. akt II OPS 2/16), w myśl której stosownie do art. 11f ust. 3 specustawy doręczenie dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze nieruchomości nie wyłącza w stosunku do tych osób skutków zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze publicznego ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 k.p.a. „Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), doręczenie dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze nieruchomości nie wyłącza w stosunku do tych osób skutków zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze publicznego ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego”.

Radosław Stępień

adwokat, radca prawny

Podstawy prawne