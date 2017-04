Jak samorządy mogą inwestować w klastry energii

Polski rząd stawia na rozwój energetyki rozproszonej, która ma służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi także o uzyskanie efektywności ekonomicznej. Taką szansę stwarzają inicjatywy związane z tworzeniem klastrów energii, w których samorządy mogą aktywnie działać.

Klastry energii dedykowane są głównie terenom niezurbanizowanym, a głównymi zadaniami, które powinny spełniać są przede wszystkim budowa lokalnego, nowoczesnego rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem miejscowych zasobów i potencjału energetyki lokalnej oraz pobudzenie innowacyjności, poprzez tworzenie optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii.

Ramka

Klaster energii może reprezentować, zgodnie z ustawą o OZE, powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii. Według ustawy o OZE porozumienie cywilnoprawne dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią, z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach jednej sieci dystrybucyjnej (nie mniej niż 100 kV). Obszar działania klastra energii nie powinien przekraczać terytorium pięciu gmin lub obszaru jednego powiatu.

Koniec

Koncesja

Funkcjonowanie klastra energii powinno opierać się na wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach koncesji wydanej dla koordynatora klastra energii lub – zgodnie z wpisem koordynatora klastra energii do rejestru w zakresie wytwarzania, dystrybucji, obrotu oraz magazynowania energii. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować klaster energii, jest zobowiązany do zawarcia z koordynatorem umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której jest mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne (konieczne wypracowanie modelu współpracy). Z kolei obszar działania klastra wyznaczony jest poprzez miejsca przyłączenia wytwórców i odbiorców energii.

WAŻNE

Głównym celem działalności klastra energii jest promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii (ze wskazaniem na rozwój OZE) oraz efektywności energetycznej w celu dążenia do samowystarczalności energetycznej gmin i powiatów. Istotne jest także wprowadzenie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii oraz wsparcie produkcji energetycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja).

Inicjatywa klastra wpisuje się w rozwój energetyki rozproszonej, w oparciu o oszczędności generowane przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy – w dłuższej perspektywie jest więc szansa na rozwój OZE bez wsparcia na poziomie operacyjnym. Co istotne, lokalne wytwarzanie energii z OZE, w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców, sprzyja obniżeniu kosztów wytwarzania, docelowo generując niższe koszty energii dla odbiorcy końcowego.

Priorytetowo traktowane będzie wykorzystanie efektów synergii sieci przedsiębiorstw (w zakresie wytwarzania i technologii) oraz sektora naukowo-badawczego (w zakresie innowacyjności), ale przy aktywnym wsparciu władz samorządowych (wymiana wiedzy i doświadczeń oraz edukacji lokalnego społeczeństwa). Korzyści z utworzenia klastra powinny wyznaczać kierunki rozwoju lokalnego w kolejnych latach.

Korzyści z utworzenia klastra energii

Do najważniejszych korzyści z utworzenia klastra energii można zaliczyć np.:

wykorzystanie lokalnych zasobów do produkcji energii,

wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy,

ograniczanie strat przesyłowych,

zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,

wzmocnienie regionalnej konkurencyjności,

efektywne gospodarowanie energią,

poprawę jakości życia oraz środowiska naturalnego,

wzrost świadomości ekologicznej i motywację do realizacji kolejnych inwestycji.

Finansowanie klastrów energii możliwe jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki (dalej: POIiŚ) oraz – zgodnie z Linią Demarkacyjną Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw. Finansowanie kierowane jest do poszczególnych członków klastra, nie zaś do inicjatywy klastrowej, jako całości. Nabór projektów, dotyczących produkcji energii w klastrach energii planowany jest na II kwartał 2017 r.

Wspieranie poprzez pomoc doradczą

W ramach pierwszej osi priorytetowej POIiŚ wyodrębnione zostało poddziałanie 1.3.3. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Jego celem jest promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce poprzez m.in. wsparcie doradcze związane z zagadnieniami zrównoważonej energetyki – efektywności energetycznej oraz OZE.

Projekt, realizowany obecnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW), obejmuje prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych oraz zwiększających świadomość społeczeństwa – w tym grup, którym jest dedykowane wsparcie w ramach POIiŚ oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej: RPO) – w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. System jest oparty na utworzonej, mającej zasięg ogólnopolski, strukturze doradców świadczących usługi z poziomu lokalnego i regionalnego.

Szczegółowe cele projektu to podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE). – Ogólnopolski system wsparcia doradczego jest dla NFOŚiGW jednym z kluczowych zadań, w jego realizacji pełnimy funkcję Partnera Wiodącego, a także prowadzimy doradztwo dla Województwa Mazowieckiego – informuje Sławomir Kmiecik, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. – W tym celu w schemacie organizacyjnym Funduszu wyodrębniono wydział – Jednostkę Realizującą Projekt (Doradztwa Energetycznego) – JRPDE. Czternaście wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo Lubelskie ma status Partnerów.

– Zadanie to jest ważne, gdyż mamy świadomość, że dobrze realizowane przedsięwzięcia doradcze i przekazywana na odpowiednim poziomie wiedza techniczna, organizacyjna i finansowa w obszarze efektywności energetycznej i OZE da kilkakrotnie większy efekt niż realizacja za te same pieniądze pojedynczych inwestycji – mówi Sławomir Kmiecik. – U osób mających związek z projektem wypracuje bowiem odpowiednie nawyki myślenia i działania – według zasad zrównoważonego zarządzania energią.

Projekt ogólnopolskiego systemu doradztwa przyczyni się do utworzenia w przyszłości sieci doradców energetycznych w gminach, czyli tzw. energetyków gminnych, poprzez zachęcanie gmin do tworzenia takich stanowisk pracy. Docelowo, w ramach projektu, wykształconych zostanie 500 energetyków gminnych, udzielone zostanie również wsparcie w przygotowaniu do realizacji co najmniej 800 nowoczesnych i efektywnych energetycznie inwestycji.

Jak informuje Sławomir Kmiecik w regionach rozpoczęty został cykl 50 konferencji „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” podczas których – oprócz prezentacji ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego – przedstawiana jest oferta POIiŚ, NFOŚiGW, a także RPO i WFOŚiGW (w konkretnych regionach).

Wskazywane są także innowacyjne tendencje i rozwiązania w energetyce – elektromobilność, klastry energii, samowystarczalność energetyczna oraz prace NFOŚiGW nad przygotowaniem nowych programów priorytetowych w tych obszarach.

W trakcie spotkań, w wydzielonym bloku tematycznym, doradcy energetyczni, krajowi i regionalni, udzielają konsultacji i porad. Dotychczas, dzięki staraniom NFOŚiGW, zrealizowano sześć konferencji – w Siedlcach, Ostrołęce, Łomży, Szczecinie, Lublinie i Zakopanem.

Magdalena Pokrzycka-Walczak