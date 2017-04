Nowe regulacje dotyczące zgromadzeń publicznych – zadania dla organów administracji

Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o zgromadzeniach zawiera istotne zmiany w sposobie postępowania administracyjnego dotyczącego zgromadzeń, a także wprowadza ich nowy rodzaj – zgromadzenia cykliczne. Wprowadzona nowelizacja określa nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, którymi zarządzają władze gminy.

16 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku Prezydenta RP w sprawie nowelizacji prawa o zgromadzeniach, uznał ustawę za zgodną z konstytucją. Ustawa z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 18 marca 2017 r. (poz. 579) i weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, czyli 2 kwietnia.

Nowe zadania dla wojewody i gminy

Podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa – Prawo o zgromadzeniach wprowadza istotną zmianę polegającą na dodaniu do istniejącego katalogu zgromadzeń nową kategorię. Poza istniejącymi zgromadzeniami zwykłymi, zgromadzeniami objętymi postępowaniem uproszczonym oraz zgromadzeniami spontanicznymi wprowadzono kategorię zgromadzeń cyklicznych.

Definicja legalna tej kategorii zgromadzenia została wprowadzona we wspomnianym rozdziale 3a, artykule 26a, który stanowi, że zgromadzenia organizowane cyklicznie to „zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. Co istotne, zgodę na organizowanie zgromadzeń cyklicznych wydawać będzie nie organ jednostki samorządu terytorialnego (gminnego), a organ administracji rządowej, tj. wojewoda. Jest to novum w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zgromadzeń, gdyż organ wykonawczy gminy, który odpowiada za bezpieczeństwo i porządek publiczny na swoim terenie nie będzie miał pełnej możliwości decydowania o dopuszczeniu do organizacji zgromadzeń publicznych.

Ważne!

Na podstawie decyzji administracyjnej wojewody o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń będą one mogły odbywać się przez trzy lata.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której inny organizator zgromadzenia będzie zgłaszał inne zgromadzenia, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie – zgromadzeniom cyklicznym ma przysługiwać ustawowe pierwszeństwo. W związku z tym nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach przewiduje jeszcze zmianę brzmienia art. 12 ustawy, który w nowej wersji nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek wydania decyzji administracyjnej odmownej w przypadku zgłoszenia przez innego organizatora zgromadzenia, mającego odbyć się w tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenie organizowane cyklicznie.

Wydanie przez wojewodę decyzji administracyjnej w zakresie dopuszczenia organizacji zgromadzenia cyklicznego zobowiązuje organ wykonawczy gminy do niezwłocznego wykonania decyzji administracyjnej odmownej zakazującej przeprowadzenia innego zgromadzenia zgłoszonego wcześniej. Niewykonanie przez gminę tego obowiązku spowoduje wydanie przez wojewodę zarządzenia zastępczego o zakazie zgromadzenia. Decyzja organu gminy zakazująca przeprowadzenia zgromadzenia podlega cały czas prawu zaskarżenia do sądu okręgowego, natomiast tryb wzruszania zarządzeń zastępczych zakazujących zgromadzeń ma zostać ustalony w praktyce orzeczniczej sądów.

Wojewoda, wydając decyzję administracyjną dopuszczającą organizowanie zgromadzeń cyklicznych, zobowiązany został przez ustawodawcę do wydania wskazanej decyzji nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń. Podejmując decyzję, wojewoda musi uwzględnić okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń, a także ich cel. Wraz z wydaniem decyzji administracyjnej wojewoda zobowiązany jest do jednoczesnego udostępnienia informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja ta powinna wskazywać miejsce i terminy zgromadzeń organizowanych cyklicznie.

Decyzja administracyjna dotycząca zgromadzeń organizowanych cyklicznie wydawana jest na podstawie wniosku organizatora. Ustawodawca w art. 26a wskazał, że zakres wniosku powinien zawierać uzasadnienie wskazujące cel cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. Co więcej, wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż na siedem dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzenia. Wojewoda ma także prawo do cofnięcia wcześniej wydanej decyzji. Ustawodawca wskazał dwie przesłanki, które należy uwzględnić przy wydawaniu takiej decyzji. Pierwszą z nich jest wniosek organizatora, a drugą co najmniej dwukrotne niezorganizowanie zgromadzenia w terminach określonych w terminarzu wskazanym w uzasadnieniu wniosku składanym przez organizatora.

Równość zgromadzeń

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach stanowi poważną zmianę w porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą. Polega ona na ograniczeniu swobody decydowania organów wykonawczych gmin w zakresie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi poprzez wprowadzenie kompetencji wojewody do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zgromadzeń organizowanych cyklicznych.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na publiczne zgromadzenie cykliczne

Wątpliwości budzi w szczególności krótki czas na złożenie wniosku przez organizatora do wojewody (nie później niż na siedem dni przed planowanym zgromadzeniem) i wydanie decyzji wojewody (nie później niż na pięć dni przed planowanym zgromadzeniem). Wydanie takiej decyzji powoduje bowiem obowiązek unieważnienia decyzji dotyczących zgromadzeń odbywających się w tym samym miejscu i czasie, których organizatorzy zgłosili się do organu wykonawczego gminy. Zbieg terminów oraz miejsc zgromadzeń może w rezultacie powodować napięcia na linii samorząd–wojewoda, a także organizatorzy zgromadzeń „zwykłych”, a organizatorzy zgromadzeń organizowanych cyklicznie. Zastrzeżenie budzi także charakter procedowania projektu ustawy, tj. zgłoszenie go w trybie poselskim (co uniemożliwia przeprowadzenia konsultacji społecznych), a także brak wskazania w uzasadnieniu do ustawy argumentów uzasadniających konieczność wprowadzenia takich zmian.

Robert Gawłowski

specjalista z zakresu administracji publicznej i zarządzania publicznego, prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy

Podstawa prawna

art. 26a ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 579)