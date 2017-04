Aktualność z dnia 19-04-2017

Lekcje przyrody w terenie

Do 20 kwietnia br. trwają zapisy na bezpłatne zajęcia przyrodnicze w sercu Wolińskiego Parku Narodowego. W ramach „Zupełnie innej lekcji przyrody” uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli okazję wcielić się w rolę badaczy i sprawdzić, co można znaleźć w kropli wody i jak powstaje nadmorski klif. Organizatorem projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Udział w niezwykłej lekcji przyrody w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie k. Międzyzdrojów mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych (od klasy IV wzwyż) i gimnazjów, w szczególności z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców. Zajęcia trwają jeden dzień i będą realizowane od września do grudnia br. – harmonogram lekcji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów: www.centrum-grodno.pl. Zapisy na zajęcia prowadzone są do 20 kwietnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak wygląda zupełnie inna lekcja przyrody? Uczniowie podczas zajęć, które są połączeniem badań terenowych z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Lekcje są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych. Do dyspozycji uczniów jest także profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

– Zapraszamy uczniów z całej Polski na niezwykłą lekcję przyrody, którą realizujemy w Centrum Edukacji Ekologicznej w CWM w Grodnie k. Międzyzdrojów. Nasze zajęcia mają postać badań terenowych, w ramach których uczniowie wchodzą w osobisty kontakt z morzem oraz ze wszystkimi elementami poznawanej przyrody. Poza poszerzaniem swojej wiedzy, uczestnicy zajęć rozwijają także swoją samodzielność, ciekawość i odkrywają środowisko przyrodnicze od zupełnie innej strony, niż ta znana ze szkolnych lekcji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

To już druga edycja projektu „Zupełnie inna lekcja przyrody” realizowanego w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie. W zajęciach prowadzonych w 2016 roku wzięło ok 1300 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z woj. zachodniopomorskiego. Celem programu jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

redakcja GSiA