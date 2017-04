Aktualność z dnia 10-04-2017

BGK na rzecz podmiotów ekonomii społecznej

Ruszył program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia.

Fundusze pochodzą z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej. Ze względu na zwrotny charakter tych instrumentów, pula środków przeznaczonych na wsparcie PES będzie stale rosła w wyniku zasilania jej środkami pochodzącymi ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek. Projekt jest rozszerzoną kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej realizowanym również przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Kapitał Ludzki.

BGK pełni rolę menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, tj. zarządza projektem, a pożyczki dla PES udostępniane są przez pośredników finansowych wybranych przez BGK w trybie przetargu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Zakłada się, że PES, do których zaliczamy m.in. spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność gospodarczą organizacje pożytku publicznego, instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, podmioty sfery gospodarczej, realizujące cele społeczne, należące do sektora MSP, uzyskają preferencyjne finansowanie swoich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. Podmioty społeczne ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną wynikającą m.in. z prymatu celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości uzyskania finansowania komercyjnego.

Charakter programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej, które w swoim funkcjonowaniu łączą osiąganie zysku społecznego z ekonomicznym, jest bardzo ściśle związany z misją BGK wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego – mówi Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. Pożyczka, czyli dość prosty instrument finansowy, przekłada się na istotne efekty dla lokalnej społeczności: rozwija się lokalna przedsiębiorczość, ludzie zagrożeni wykluczeniem wracają na rynek pracy. Pilotaż przyczynił się do utworzenia 500 miejsc pracy i utrzymania 2000 etatów – dodaje Gajewska.

redakcja GSiA