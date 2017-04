Aktualność z dnia 10-04-2017

Dzień Informacyjny programu LIFE

Po raz 10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje Dzień Informacyjny LIFE. W tym roku odbędzie się on 25 kwietnia w Warszawie. To szansa na zdobycie wiedzy o możliwościach finansowania projektów z Programu LIFE, a także wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami.

Dzień Informacyjny LIFE 2017, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Zarządu NFOŚiGW, w obecności Angelo Salsi z Komisji Europejskiej, będzie symbolicznym zainaugurowaniem naboru 2017. Wydarzenie będzie przebiegało w formie sesji ogólnej i trzech sesji tematycznych oraz stoisk prezentujących projekty i efekty LIFE.

Sesja ogólna Dnia Informacyjnego LIFE adresowana jest do potencjalnych beneficjentów, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w naborze 2017 i poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku. Będzie transmitowana on-line na stronie NFOŚiGW, co umożliwi śledzenie jej przez internet.

Ta część Dnia Informacyjnego LIFE odpowie na kluczowe pytanie, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i jak wygląda droga od pomysłu, poprzez napisanie wniosku, złożenie go do KE, aż po podpisanie umowy, a następnie realizację projektu. Prezentacje przedstawione przez beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano również czas na zadawanie pytań i dyskusję. Jednocześnie przedstawiciele NFOŚiGW zaprezentują szereg uproszczeń w swojej ofercie programowej wsparcia polskich wnioskodawców w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE” polegających m.in. na zwiększeniu dofinansowania dotacyjnego NFOŚiGW, uproszczeniu formularzy wniosków czy wydłużeniu czasu na przygotowanie wniosku.

Z kolei trzy sesje tematyczne: 1) Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”; 2) LIFE na rzecz samorządów; 3) Ochrona przyrody/Zarządzanie i Informacja — Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE, skierowane są do tych uczestników, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z wybranymi zagadnieniami i doświadczeniami Programu LIFE.

Rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. Na kolejne lata program LIFE nie przewiduje alokacji krajowych. To dlatego polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse uzyskania dofinansowania z Komisji Europejskiej w naborze 2017. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. To, jaka kwota trafi do polskich podmiotów, zależy od liczby i jakości wniosków, które będą przygotowane w zbliżającym się naborze.

Na Dzień Informacyjny LIFE 2017 należy zapisywać się do 20 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-dzien-informacyjny-life-2017/. Wydarzenie ma charakter otwarty i odbędzie się w Warszawie (Sangate Hotel Airport – dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32). Liczba miejsc jest ograniczona, więc liczy się kolejność zgłoszeń.

redakcja GSiA, NFOŚiGW