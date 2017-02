Aktualność z dnia 13-02-2017

Pierwsze czytanie ustawy o metropolii śląskiej

W Sejmie 10 lutego br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Projekt zakłada uchylenie ustawy o związku metropolitalnym przyjętej przez Sejm w październiku 2015 roku i wprowadzenie szczegółowych rozwiązań wyłącznie dla Śląska, który ma się stać związkiem gmin.

Związek będzie realizował zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność posiadając przy tym osobowość prawną, chronioną sądownie. Władzami metropolii ma być zgromadzenie związku (po jednym przedstawicielu z każdej gminy) oraz 5-cio osobowy zarząd. Związek ma być powoływany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Do jego zadań będzie należało: kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja i integracja transportu zbiorowego oraz metropolitalnych przewozów pasażerskich, a także promocja związku i jego obszaru. Ustawa określa, że pełnomocnikiem powołania związku jest Prezydent Katowic. Widoczna jest wyraźna tendencja ze strony partii rządzącej do wprowadzania rozwiązań metropolitalnych dla konkretnych obszarów drogą odgórnych reform. Uchwalenie projektu w kształcie zaproponowanym przez rząd spowoduje uchylenie obowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych i tym samym likwidację narzędzia zarządzania metropolitalnego dla innych obszarów metropolitalnych w Polsce. Co więcej, pojawiła się poselska inicjatywa ustawodawcza o Poznańskim Związku Metropolitalnym, więc być może najbliższe miesiące okażą się czasem wielu inicjatyw tego typu.

R.G.