Aktualność z dnia 06-02-2017

Dotacje na edukację historyczną, patriotyczną i obywatelską

Do 5 marca 2017 r. Muzeum Historii Polski prowadzi nabór wniosków o dotacje ze środków IX edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O wsparcie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe z całej Polski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Tegoroczny budżet programu to 4 mln zł, a wysokość dotacji wyniesie od 5 tys. do 70 tys. zł. Promowane będą projekty ukazujące historię w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum Historii Polski.

GSiA