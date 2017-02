Aktualność z dnia 06-02-2017

Trwa projekt grantowy „Przestrzeń dla partycypacji”

Zapraszamy do udziału w II naborze do projektu "Przestrzeń dla partycypacji", który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 lutego br. Można jeszcze wziąć udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym na temat projektu, które odbędzie się 8 lutego w Warszawie.

W ramach projektu realizatorzy wesprą 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów. Gminy otrzymają następujące wsparcie: 1.wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji), 2.szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy, 3. granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł, 4.możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu. „Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.” – mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Nabór gmin do projektu trwa od 1 do 27 lutego br. Zainteresowane gminy proszone są o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/

Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 lutego (środa) w godz. 10.30-16.30 w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych przy ul. Brackiej 25. Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie.

redakcja GSiA, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"